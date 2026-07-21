Política

Expropiación de Aerolíneas: EEUU rechazó un recurso y Argentina debe pagar U$S390 millones

La Corte de Apelaciones de Columbia confirmó el fallo contra el país en el litigio. La decisión reactiva además otro expediente vinculado al caso Webuild y abre la puerta para que el fondo Titan Consortium avance en la búsqueda de activos argentinos en Estados Unidos.

Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Argentinas.
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • La Cámara de Apelaciones de EE. UU. rechazó un recurso de Argentina, obligándola a pagar U$S390 millones a Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.
  • Tras la expropiación a Marsans en 2008, el Ciadi falló contra el país en 2017. El litigio pasó a Titan Consortium, que demandó ante tribunales norteamericanos para cobrar el laudo.
  • Este fallo permite a Titan Consortium avanzar con la búsqueda de activos argentinos en EE. UU. para embargarlos y reactiva además otro juicio pendiente con el fondo Webuild.
Resumen generado con IA

La Justicia de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por la Argentina en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Con esta decisión, el país quedó más cerca de afrontar el pago de una condena que, por la acumulación de intereses, asciende actualmente a U$S390,9 millones.

El fallo ratifica la decisión adoptada en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2017 ordenó a la Argentina pagar más de U$S320 millones en compensación, además de casi U$S3,5 millones en honorarios legales, con intereses hasta la cancelación definitiva.

El especialista Sebastián Maril informó la resolución a través de la red social X: “La Cámara de Apelaciones falla contra la Rep. Argentina en caso de expropiación de Aerolíneas Argentinas (U$S390 millones). Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas”.

Cómo se originó el conflicto

El litigio no comenzó con Titan Consortium. La demanda fue iniciada por el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado argentino expropió ambas compañías en 2008 mediante un pago simbólico.

Marsans recurrió al Ciadi para reclamar una indemnización. Posteriormente, el derecho a litigar fue transferido a Burford Capital, el mismo fondo que impulsó el juicio por la expropiación de YPF, y finalmente pasó a manos de Titan Consortium, que continuó con el proceso judicial.

Este tipo de operaciones es habitual en los mercados financieros internacionales: fondos de inversión adquieren los derechos sobre litigios a cambio de quedarse con una parte del eventual cobro de las indemnizaciones.

Tras el laudo de 2017, la Argentina intentó anular la decisión, pero el Ciadi rechazó ese pedido en 2019 y, además, le impuso más de un millón de dólares adicionales en costos y gastos de representación.

Como el Ciadi carece de facultades para ejecutar sus propios fallos, Titan Consortium acudió a la Justicia de Estados Unidos. En 2021 presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington DC, para exigir el cumplimiento del laudo.

La defensa argentina solicitó que la causa fuera desestimada por prescripción. Sin embargo, ese planteo fue rechazado porque los magistrados consideraron que los argumentos del Estado “no son convincentes”. La apelación presentada posteriormente también fue desestimada, dejando firme el camino para que el fondo continúe con el proceso de cobro.

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