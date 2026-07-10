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Pánico en un avión: se rompió una ventanilla en pleno vuelo y un hombre quedó colgado en el vacío

Un estruendo anunció los minutos dramáticos que vivió un hombre de 60 años cuando su ventanilla se rompió y fue semi succionado al vacío.

Una ventanilla se rompió en pleno vuelo de Ryanair.
Una ventanilla se rompió en pleno vuelo de Ryanair. Imagen: BBC News
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un avión de Ryanair regresó de emergencia a Grecia el viernes luego de que se rompiera una ventanilla en pleno vuelo, dejando a un pasajero colgado al vacío.
  • El hecho ocurrió a 20.000 pies de altura. El uso del cinturón y la ayuda de otros pasajeros evitaron que el hombre fuera succionado tras despresurizarse la cabina del Boeing 737.
  • Las autoridades de aviación de Irlanda, Grecia y Malta investigan la causa del fallo de la ventanilla, sospechando que pudo deberse al impacto de un fragmento del motor.
Resumen generado con IA

Un cinturón de seguridad fue la clave para que un pasajero no saliera despedido cuando su ventanilla estalló en pleno vuelo este viernes por la mañana. De acuerdo con los informes, un avión de Ryanair sufrió la rotura de uno de los vidrios de la aeronave, lo que provocó que el hombre permaneciera colgado durante varios minutos, accidente que también provocó la despresurización de la cabina y pánico entre el resto de viajantes.

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Un perturbador estruendo fue el preludio de una secuencia tensionante. Este viernes por la mañana, los pasajeros del vuelo comercial desde Salónica, Grecia rumbo a Memmingen, Alemania oyeron el estallido de una de las ventanas y pronto descubrieron que un hombre estaba siendo succionado por la abertura generada. Su cabeza había quedado atrapada fuera de la unidad y pasaron varios minutos hasta que lograron socorrerlo.

Pánico y descompresión en el aire

El vuelo de la empresa de bajo coste irlandesa Ryanair partió a la hora estipulada durante la madrugada de este viernes. Sin embargo, pasada menos de una hora desde el despegue de las 5:55, cuando la nave aún se encontraba a una altitud de 20.000 pies, un fuerte estruendo reveló que una de las ventanillas se había roto, lo que además llevó a la disposición de las máscaras de oxígeno del Boeing 737.

Según relataron los testigos a los medios locales, el hombre, un ciudadano serbio de unos 60 años, permaneció colgado cabeza abajo por la ventanilla hasta los hombros durante varios minutos, antes de que otros viajeros del vuelo lograran meterlo de nuevo en el interior.

El dramático rescate de los pasajeros

Los medios de comunicación de Grecia y Alemania citaron a pasajeros que describían un fuerte estruendo, seguido de la rotura de una ventana y la caída de las máscaras de oxígeno del techo poco después de que el Boeing 737 hubiera despegado.

"Su cabeza y sus hombros sobresalían por la ventana rota", declaró otro testigo a la cadena griega ERT. La esposa del hombre lo sujetó de las piernas durante varios minutos, mientras se desplegaban las máscaras de oxígeno.

El regreso de emergencia 

Pasado ese breve lapso de vuelo, Ryanair informó en un comunicado que el avión regresó a Salónica "poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo". El comunicado continuaba: “El avión aterrizó con normalidad y los damnificados regresaron a la terminal. Un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra en la ciudad griega”.

“Está consciente pero en estado de shock, el impacto le causó una herida en el cuello, además de abrasiones y quemaduras", indicaron los portavoces de la compañía aérea. La aerolínea añadió que "se dispuso de un avión de sustitución para trasladar a los pasajeros a Memmingen" varias horas después.

Las hipótesis del accidente

Las causas del accidente aún permanecen en investigación pero los medios de comunicación locales advirtieron que podría haberse causado por el golpe de los fragmentos del motor del avión, aunque Ryanair no se pronunció al respecto.

"Enseguida nos dimos cuenta de que se había producido una descompresión. Se oían gritos... por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia", declaró Christina, otra pasajera, a Radio Tesalónica. "Las máscaras cayeron y se percibió un fuerte olor. La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventanilla. Por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad."

La Autoridad de Aviación Irlandesa (IAA) declaró posteriormente a la BBC que tomó conocimiento del incidente y “prestará toda la asistencia que se solicite a la autoridad de investigación de seguridad aérea de Grecia y a la Dirección de Aviación Civil de Malta para ayudar en su investigación", declaró.

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