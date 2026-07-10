Pánico en un avión: se rompió una ventanilla en pleno vuelo y un hombre quedó colgado en el vacío

Un cinturón de seguridad fue la clave para que un pasajero no saliera despedido cuando su ventanilla estalló en pleno vuelo este viernes por la mañana. De acuerdo con los informes, un avión de Ryanair sufrió la rotura de uno de los vidrios de la aeronave, lo que provocó que el hombre permaneciera colgado durante varios minutos, accidente que también provocó la despresurización de la cabina y pánico entre el resto de viajantes.