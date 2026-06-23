La Unión Europea avanza para prohibir que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano

Resumen para apurados
- La Unión Europea acordó prohibir que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano de hasta 7 kilos en vuelos internos, buscando proteger los derechos de los pasajeros.
- Tras 13 años de negociaciones, la medida busca eliminar costos ocultos e incluye mejoras como prohibir penalizaciones por no-show y asegurar asientos familiares gratis.
- El texto requiere la aprobación final del Parlamento Europeo. Mientras los usuarios celebran el avance, aerolíneas low cost como Ryanair critican el impacto en sus tarifas.
La Unión Europea (UE) dio un paso clave para reforzar los derechos de los pasajeros aéreos al alcanzar un acuerdo que impedirá a las compañías cobrar un cargo extra por el equipaje de mano en los vuelos realizados dentro del bloque. La normativa establece que los viajeros podrán llevar a bordo una valija de cabina de hasta siete kilos sin costos adicionales, aunque aún resta la aprobación formal de las instituciones europeas para su entrada en vigencia.
Según explicaron en la UE, la medida apunta a eliminar costos ocultos, mejorar la transparencia de las tarifas y unificar criterios entre las distintas aerolíneas que operan en la región. El texto acordado ingresó ahora en una etapa de revisión jurídica y lingüística.
El acuerdo fue celebrado por el ministro de Transporte de Chipre, Alexis Vafeades, quien destacó que la reforma llega después de más de una década de negociaciones.
“Estoy orgulloso de que, tras 13 años de negociaciones, hayamos alcanzado un acuerdo histórico para reforzar los derechos de los pasajeros de avión de la UE. Este marco modernizado ofrecerá seguridad, equidad y una mayor protección a millones de pasajeros aéreos europeos", afirmó, según consignó el diario "Ámbito".
La propuesta incorpora además otras modificaciones destinadas a fortalecer la protección de los viajeros. Entre ellas, se encuentra la prohibición de impedir el embarque en el vuelo de regreso cuando el pasajero no utilizó el tramo de ida, una práctica conocida como no-show. También garantiza que las familias y las personas con movilidad reducida puedan sentarse juntas sin afrontar costos adicionales.
En materia de reclamos, las compañías aéreas deberán responder en un plazo máximo de 30 días, ya sea para aprobar una compensación o para justificar su rechazo.
La normativa también fija compensaciones económicas para los pasajeros afectados por demoras prolongadas o cancelaciones comunicadas con menos de 14 días de anticipación. Los montos previstos son de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para trayectos dentro de la Unión Europea o de hasta 3.500 kilómetros y 600 euros para rutas de mayor distancia.
Otra de las novedades endurece las obligaciones de las aerolíneas ante cancelaciones. Las empresas deberán ofrecer una alternativa de viaje dentro de las tres horas posteriores a la suspensión del vuelo. En caso de incumplimiento, el pasajero podrá gestionar su propio traslado y reclamar posteriormente un reintegro de hasta el 400% del valor original del pasaje.
Antes de entrar en vigor, el texto deberá recibir la aprobación definitiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, una vez concluida la revisión legal y lingüística.
Críticas de las aerolíneas low cost
La iniciativa generó cuestionamientos entre las compañías de bajo costo, cuyo modelo comercial se apoya en gran medida en los ingresos provenientes de servicios adicionales. La aerolínea Ryanair, por ejemplo, obtuvo en 2024 unos 4.700 millones de euros por conceptos vinculados al equipaje, la selección de asientos y otros cargos complementarios.
Su director ejecutivo, Michael O'Leary, rechazó la reforma y sostuvo que la nueva regulación afectará la competitividad del sector.
“En lugar de animar a las compañías aéreas de la UE a anunciar nuestras tarifas más bajas, que es lo que eligen más del 50% de nuestros clientes, estas nuevas normas basura obligan a las compañías aéreas a anunciar falsamente tarifas aéreas más altas, lo que resta competitividad a las compañías aéreas de la UE”, afirmó.