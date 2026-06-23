La Unión Europea avanza para prohibir que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano

La Unión Europea (UE) dio un paso clave para reforzar los derechos de los pasajeros aéreos al alcanzar un acuerdo que impedirá a las compañías cobrar un cargo extra por el equipaje de mano en los vuelos realizados dentro del bloque. La normativa establece que los viajeros podrán llevar a bordo una valija de cabina de hasta siete kilos sin costos adicionales, aunque aún resta la aprobación formal de las instituciones europeas para su entrada en vigencia.