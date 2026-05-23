Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Tucumán y Miami

La ilusión mundialista también se mide en kilómetros, y para Tucumán esa distancia acaba de alargarse. La decisión de Aerolíneas Argentinas de cancelar los vuelos hacia Miami desde el interior del país, a partir del 8 de junio, representa un freno inesperado para quienes soñaban con viajar desde la provincia sin pasar por Buenos Aires. También se decidió dar de baja las rutas programadas desde Córdoba y Rosario.