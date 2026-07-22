DeportesSan Martín de Tucumán

¿Cuándo vuelve a jugar San Martín? Día, hora y TV

Los "Santos" vienen de igualar 0-0 ante Deportivo Maipú en Mendoza.

MEJORA. Desde la llegada de Alejandro Orfila, San Martín se mantiene invicto y consiguió ocho sobre 12 puntos posibles.
MEJORA. Desde la llegada de Alejandro Orfila, San Martín se mantiene invicto y consiguió ocho sobre 12 puntos posibles. FOTO TOMADA DE X.COM/CASMOFICIAL
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán recibirá a Temperley este sábado a las 19 en La Ciudadela por la fecha 22 de la Primera Nacional, buscando un triunfo para acercarse a la cima de la Zona B.
  • Los tucumanos están invictos con Alejandro Orfila tras igualar con Maipú, pero sufren la baja de Luca Arfaras por lesión. Temperley llega con una racha de ocho partidos sin perder.
  • El encuentro será clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Zona B, donde Temperley ocupa el tercer puesto y San Martín pretende consolidar su repunte en la tabla.
Resumen generado con IA

Por la fecha 22 de la Primera Nacional, San Martín recibirá el sábado a Temperley, con la premisa de volver al triunfo que le permita acercarse a los primeros puestos de la zona B del torneo. El partido fue programado a partir de las 19, en La Ciudadela, y será transmitido por LPF Play. 

Los "Santos" acumulan cuatro partidos invictos desde que llegó Alejandro Orfila a la dirección técnica y el último fin de semana igualó sin goles ante Deportivo Maipú, en Mendoza. Precisamente en ese juego debió ser reemplazado, a los 26 minutos, Luca Arfaras, una de las bajas que tendrán los tucumanos debido a un desgarro que lo alejará de las canchas al menos por tres semanas más. 

Se confirmó la lesión de Luca Arfaras en San Martín: ¿quién lo reemplazaría contra Temperley?

Se confirmó la lesión de Luca Arfaras en San Martín: ¿quién lo reemplazaría contra Temperley?

Del lado de Temperley, el conjunto conducido por Nicolás Domingo, también se esperan al menos dos bajas, por acumulación de tarjetas amarillas: Adrián Arregui y Gabriel Hauche.

El "Gasolero" llegará a Ciudadela con una racha invicta de ocho partidos (cinco victorias y tres empates), que le permitieron escalar en las posiciones y ubicarse en el tercer puesto, a cuatro puntos del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 

Las cuatro caras del San Martín de Orfila: las virtudes que aparecieron por separado y ahora deben convivir

Las cuatro caras del San Martín de Orfila: las virtudes que aparecieron por separado y ahora deben convivir

Desde la AFA informaron que el salteño Federico Benítez será el árbitro del partido, mientras que lo acompañarán Marcelo Bistocco (asistente 1) y Emanuel Serale (asistente 2).

Esta nota es de acceso libre.
Temas Primera NacionalClub Atlético TemperleyEstadio La CiudadelaAlejandro OrfilaLuca Arfaras
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín y el valor del overol: por qué el empate en Mendoza es un síntoma de madurez

San Martín y el valor del overol: por qué el empate en Mendoza es un síntoma de madurez

Mirá el 1x1 de San Martín: Manganelli fue la figura en el empate ante Deportivo Maipú

Mirá el 1x1 de San Martín: Manganelli fue la figura en el empate ante Deportivo Maipú

Confirmaron el árbitro para San Martín de Tucumán vs. Temperley: quién dirigirá el partido

Confirmaron el árbitro para San Martín de Tucumán vs. Temperley: quién dirigirá el partido

Orfila, tras el empate de San Martín: “Nunca nos conformamos, pero también hay que ser inteligente”

Orfila, tras el empate de San Martín: “Nunca nos conformamos, pero también hay que ser inteligente”

Lo más popular
El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta
1

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego
3

Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país
4

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?
5

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
2

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
3

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
4

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral
5

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral

Más Noticias
Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Torneo Clausura 2026: días, horarios, TV y árbitros de la primera fecha

Torneo Clausura 2026: días, horarios, TV y árbitros de la primera fecha

Ranking FIBA: la Selección se mantiene entre las mejores del mundo tras la última ventana

Ranking FIBA: la Selección se mantiene entre las mejores del mundo tras la última ventana

Lanús vs. Cienciano: hora, TV y formaciones del debut del Granate en los playoffs de la Copa Sudamericana

Lanús vs. Cienciano: hora, TV y formaciones del debut del "Granate" en los playoffs de la Copa Sudamericana

Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego

Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país