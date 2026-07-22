¿Cuándo vuelve a jugar San Martín? Día, hora y TV

Los "Santos" acumulan cuatro partidos invictos desde que llegó Alejandro Orfila a la dirección técnica y el último fin de semana igualó sin goles ante Deportivo Maipú, en Mendoza. Precisamente en ese juego debió ser reemplazado, a los 26 minutos, Luca Arfaras, una de las bajas que tendrán los tucumanos debido a un desgarro que lo alejará de las canchas al menos por tres semanas más.