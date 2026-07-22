¿Cuándo vuelve a jugar San Martín? Día, hora y TV

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibirá a Temperley este sábado a las 19 en La Ciudadela por la fecha 22 de la Primera Nacional, buscando un triunfo para acercarse a la cima de la Zona B.
- Los tucumanos están invictos con Alejandro Orfila tras igualar con Maipú, pero sufren la baja de Luca Arfaras por lesión. Temperley llega con una racha de ocho partidos sin perder.
- El encuentro será clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Zona B, donde Temperley ocupa el tercer puesto y San Martín pretende consolidar su repunte en la tabla.
Por la fecha 22 de la Primera Nacional, San Martín recibirá el sábado a Temperley, con la premisa de volver al triunfo que le permita acercarse a los primeros puestos de la zona B del torneo. El partido fue programado a partir de las 19, en La Ciudadela, y será transmitido por LPF Play.
Los "Santos" acumulan cuatro partidos invictos desde que llegó Alejandro Orfila a la dirección técnica y el último fin de semana igualó sin goles ante Deportivo Maipú, en Mendoza. Precisamente en ese juego debió ser reemplazado, a los 26 minutos, Luca Arfaras, una de las bajas que tendrán los tucumanos debido a un desgarro que lo alejará de las canchas al menos por tres semanas más.
Del lado de Temperley, el conjunto conducido por Nicolás Domingo, también se esperan al menos dos bajas, por acumulación de tarjetas amarillas: Adrián Arregui y Gabriel Hauche.
El "Gasolero" llegará a Ciudadela con una racha invicta de ocho partidos (cinco victorias y tres empates), que le permitieron escalar en las posiciones y ubicarse en el tercer puesto, a cuatro puntos del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
Desde la AFA informaron que el salteño Federico Benítez será el árbitro del partido, mientras que lo acompañarán Marcelo Bistocco (asistente 1) y Emanuel Serale (asistente 2).