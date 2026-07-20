Las cuatro caras del San Martín de Orfila: las virtudes que aparecieron por separado y ahora deben convivir

Cuatro partidos alcanzaron para que Alejandro Orfila modificara el ánimo de San Martín. El ciclo comenzó con un empate 1-1 frente a Temperley, continuó con un trabajado triunfo 1 a 0 sobre Patronato en Paraná, tuvo su punto más alto con la goleada 3 a 0 ante Almagro y sumó un nuevo capítulo con el empate sin goles frente a Deportivo Maipú en Mendoza. La cosecha es positiva: ocho puntos sobre 12, invicto y apenas un gol recibido. Sin embargo, el mayor mérito del entrenador uruguayo no pasa exclusivamente por los resultados, sino por haber conseguido que el equipo muestre recursos diferentes según el contexto. El próximo paso será mucho más complejo: unir esas virtudes para construir una identidad definitiva.