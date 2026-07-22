Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

A principios de 2024, funcionarios de la Fiscalía de Estado, junto con otras reparticiones del Gobierno, realizaron una intervención en El Cadillal. Desalojaron predios que habían sido ocupados ilegalmente o cuyas concesiones estaban vencidas, clausuraron clubes que no contaban con la habilitación correspondiente y expusieron lo más polémico: los magros resultados obtenidos con la norma que permitía a los tenedores de viviendas o parcelas regularizar su situación.