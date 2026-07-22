Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

El interrogante surge cada vez que aparece un conflicto vinculado con tierras en esa villa turística: ¿qué pasará con las personas que no accedieron al plan de regularización dominial que lanzó la Provincia en El Cadillal? Hasta ahora, no hay una respuesta definitiva.
A principios de 2024, funcionarios de la Fiscalía de Estado, junto con otras reparticiones del Gobierno, realizaron una intervención en El Cadillal. Desalojaron predios que habían sido ocupados ilegalmente o cuyas concesiones estaban vencidas, clausuraron clubes que no contaban con la habilitación correspondiente y expusieron lo más polémico: los magros resultados obtenidos con la norma que permitía a los tenedores de viviendas o parcelas regularizar su situación.
Los números de un informe son elocuentes. De unas 2.000 viviendas, sólo 1.300 titulares iniciaron el trámite. Pero de ese total, apenas unos 130 quedaron en condiciones de avanzar hacia la segunda etapa del plan: comprarle a la Provincia las tierras que ocupan.
La solución al problema es bastante compleja. En primer lugar, debería sancionarse una nueva ley para reabrir el proceso de regularización. En esta oportunidad, quedarían excluidas las personas que construyeron en zonas de reserva, en lugares que incumplen las normas de seguridad y aquellas que ocupan varias hectáreas.
Funcionarios y legisladores analizan distintas alternativas. “Pasaron muchos años y cada vez es más difícil tomar una decisión. No es la misma situación la de una persona que vive en el lugar y construyó su casa para residencia permanente que la de otra que adquirió un predio de tres hectáreas y edificó una vivienda para disfrutar los fines de semana”, analizó una fuente de Casa de Gobierno.
En la Legislatura, el análisis es diferente. Allí consideran que la única alternativa es la sanción de una nueva ley, pero también evalúan sus efectos políticos, especialmente ahora que comenzó a tomar temperatura el clima electoral. “Se debería buscar una norma que contemple algunos casos y que permita ordenar definitivamente el desastre dominial que existe en ese lugar”, sostuvo un parlamentario.
En Casa de Gobierno también existen dudas sobre las consecuencias de una medida de este tipo, aunque están convencidos de que poner orden en la provincia puede tener un impacto positivo. “Resolver problemas que llevan décadas hablará bien de la gestión”, sostuvo un funcionario.
Por lo pronto, según trascendió, acelerarían la definición de la situación de los propietarios que cumplieron con todos los requisitos exigidos. Pero también buscarían avanzar con mayor rapidez porque detectaron un incremento en la venta de propiedades que no están regularizadas.
Gente asustada
“Es una lástima que El Cadillal vuelva a ser noticia por este tema. La villa está recuperando el brillo que había perdido. El lago, como no ocurría desde hace años, está colmado de agua. Y el agua es sinónimo de vida, algo fundamental en una reserva como esta”, señaló Laureano Herrera.
Su pareja, Ester Jiménez, agregó: “Lamentablemente, mucha gente pensó que no pasaría nada si no regularizaba su situación. Pero ahora, cuando ve que las autoridades avanzan, está asustada o intenta desprenderse de sus propiedades porque teme perderlo todo. Además, se sigue engañando a compradores y eso generará nuevos problemas. Para que este lugar increíble, ubicado a apenas media hora del centro tucumano, continúe creciendo, es indispensable que exista orden. No queda otra alternativa”.