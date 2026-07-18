San Martín y el valor del overol: por qué el empate en Mendoza es un síntoma de madurez

El libreto roto en 20 minutos

Ningún plan está completamente a salvo de los imponderables, y el "Santo" sufrió una acumulación de contratiempos que en otra época hubieran significado un derrumbe. A los cinco minutos, Agustín Graneros vio la tarjeta amarilla por un cruce fuerte sobre Enzo Pérez. Con casi todo el partido por delante y frente a un rival con el oficio del ex River para manejar los hilos y condicionar al árbitro, mantener a un volante central al borde de la cornisa era una ruleta rusa. El propio DT lo admitió en el postpartido: a Graneros no se le puede pedir que regule. El cambio en el entretiempo fue una obligación para evitar el desastre.