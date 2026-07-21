Confirmaron el árbitro para San Martín de Tucumán vs. Temperley: quién dirigirá el partido

Resumen para apurados
- La AFA designó a Federico Benítez como árbitro del partido entre San Martín de Tucumán y Temperley, que se jugará este sábado a las 19 por la Primera Nacional.
- Federico Benítez estará acompañado por Bistocco, Serale y Scionti como cuarto árbitro, mientras el equipo tucumano intensifica su preparación para este cruce.
- Una victoria de San Martín resultaría clave para afianzarse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A y consolidar el ciclo del entrenador Alejandro Orfila.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la designación arbitral para el próximo compromiso de San Martín frente a Temperley por la Primera Nacional. El partido será el sábado, desde las 19.
El encargado de impartir justicia será Federico Benítez, quien estará acompañado por Marcelo Bistocco como primer asistente y Emanuel Serale como segundo asistente. En tanto, Alejandro Scionti fue designado como cuarto árbitro.
La confirmación de las autoridades llega en la previa de un encuentro importante para el conjunto dirigido por Alejandro Orfila, que buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional.
- Árbitro: Federico Benítez.
- Asistente 1: Marcelo Bistocco.
- Asistente 2: Emanuel Serale.
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.
Con la designación arbitral ya oficializada, el "Santo" continúa con su preparación de cara a un partido que promete ser de alta intensidad frente al "Gasolero".