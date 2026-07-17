Orfila, tras el empate de San Martín: “Nunca nos conformamos, pero también hay que ser inteligente”

Resumen para apurados
- El DT Alejandro Orfila valoró el empate de San Martín de Tucumán ante Deportivo Maipú en Mendoza por la Primera Nacional, destacando la inteligencia para sumar de visitante.
- El partido fue incómodo y friccionado en un campo de dimensiones reducidas. Orfila realizó cambios tácticos y apeló a la garra de sus dirigidos para sostener la competitividad.
- Este resultado consolida la madurez de San Martín para sumar en canchas difíciles, un factor clave que fortalecerá sus aspiraciones en un largo y exigente torneo de ascenso.
Tras el empate como visitante frente a Deportivo Maipú, Alejandro Orfila analizó el rendimiento de San Martín y valoró la capacidad del equipo para adaptarse a un partido incómodo, friccionado y de pocas situaciones.
“En el primer tiempo pudimos hacer lo que queríamos, pero después el partido se hizo duro y trabado”, consideró el entrenador, que destacó especialmente la respuesta de sus dirigidos ante las dimensiones reducidas del campo de juego y la intensidad propuesta por el conjunto mendocino.
Orfila remarcó que, cuando el funcionamiento no alcanza para dominar, el equipo debe encontrar otras herramientas para mantenerse competitivo. “Cuando no te podés imponer en el juego, el equipo tiene que poner garra, lucha y disputa. Estuvimos a la altura”, afirmó.
El uruguayo también explicó las modificaciones realizadas durante el encuentro. “Con el ingreso de Mauro Verón queríamos ganar las segundas pelotas, y la salida de Agustín Granero fue por la amarilla; él es un futbolista que va a todas, y estaba condicionado”, señaló.
Por último, rechazó que San Martín se haya conformado con la igualdad y sostuvo que el punto terminó siendo valioso por cómo se desarrolló el complemento. “Cuando no se puede ganar, sumar es importante. A mí me encanta atacar, pero no podemos ser necios”, concluyó.