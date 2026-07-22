Perderlo todo, incluso a uno mismo: historias de lucha contra la adicción al juego

El mundo de los sueños

E. comenzó a jugar a la quiniela a los 10 años. Con una primera ganancia compró cosas para sus amigos y creyó que el juego podía darle todo, permitirle ser el centro de atención. A los 12 años apostó el dinero de un alquiler familiar que debía cobrar y tuvo que trabajar luego de la escuela para devolverlo. El juego se instaló alrededor de una promesa: ganar una suma extraordinaria y darle lujos a su familia. “Yo lo llamo el mundo de los sueños, que nunca existió”, dice. Con los años comenzó a mentir y pedir dinero. Su familia pagaba las deudas y él volvía a apostar. En su trabajo se quedó con una recaudación, la jugó y dijo que había sufrido un asalto. Sus empleadores eran familiares. Una parte decidió denunciarlo. Se fue de Tucumán por temor a caer preso.