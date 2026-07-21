Se confirmó la lesión de Luca Arfaras en San Martín: ¿quién lo reemplazaría contra Temperley?

Después del convincente 3 a 0 sobre Almagro, Orfila decidió sostener exactamente el mismo equipo para visitar al “Cruzado”, una señal de que comenzaba a consolidar una base. Hasta entonces solo había realizado dos modificaciones respecto de la formación que derrotó 1 a 0 a Patronato en Paraná: los ingresos de Gabriel Carabajal y Arfaras por Diego Diellos y Alan Cisnero, quien continúa recuperándose de un desgarro en el recto anterior izquierdo. Ahora, una nueva lesión vuelve a modificar los planes del entrenador y lo obliga a buscar una alternativa para una posición que había encontrado estabilidad.