Se confirmó la lesión de Luca Arfaras en San Martín: ¿quién lo reemplazaría contra Temperley?

Resumen para apurados
- Luca Arfaras, delantero de San Martín (T), sufrió un desgarro el lunes que lo marginará por tres semanas, quedando fuera del partido de este sábado ante Temperley en La Ciudadela.
- La lesión ocurrió ante Deportivo Maipú, obligando al DT Alejandro Orfila a romper la alineación que venía repitiendo y a buscar un reemplazo entre Diellos, Verón y Rodríguez.
- La baja de Arfaras pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de Orfila para mantener la identidad táctica y el crecimiento futbolístico en la Primera Nacional.
Salió a disputar una pelota larga y enseguida supo que algo no estaba bien. Promediaba el segundo tiempo del empate sin goles entre San Martín y Deportivo Maipú cuando Luca Arfaras aceleró para intentar ganarle la posición a un defensor. Apenas dio unos pasos sintió un fuerte pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo, frenó de inmediato y pidió el cambio. Las imágenes dejaban pocas dudas sobre la gravedad de la lesión.
La confirmación llegó el lunes por la tarde. Los estudios médicos determinaron que el atacante sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una lesión que lo dejará fuera de las canchas alrededor de tres semanas. De esta manera, Alejandro Orfila perderá una pieza importante para recibir el sábado, desde las 19, a Temperley en La Ciudadela y se verá obligado a modificar un equipo que, por primera vez desde su llegada, había logrado repetir la misma formación en dos partidos consecutivos.
Después del convincente 3 a 0 sobre Almagro, Orfila decidió sostener exactamente el mismo equipo para visitar al “Cruzado”, una señal de que comenzaba a consolidar una base. Hasta entonces solo había realizado dos modificaciones respecto de la formación que derrotó 1 a 0 a Patronato en Paraná: los ingresos de Gabriel Carabajal y Arfaras por Diego Diellos y Alan Cisnero, quien continúa recuperándose de un desgarro en el recto anterior izquierdo. Ahora, una nueva lesión vuelve a modificar los planes del entrenador y lo obliga a buscar una alternativa para una posición que había encontrado estabilidad.
Tres nombres, un lugar
Aunque recién en las próximas horas comenzará a perfilar el equipo, el cuerpo técnico ya tiene definidas las alternativas para reemplazar al delantero. Los nombres que aparecen en consideración son Diellos, Mauro Verón y Gonzalo Rodríguez, aunque todo indica que el primero es quien cuenta con mayores posibilidades de regresar al “11” inicial.
Diellos perdió la titularidad justamente cuando Orfila decidió apostar por Arfaras, pero nunca salió de la consideración del CT. De hecho, ingresó en el segundo tiempo frente a Deportivo Maipú y hoy aparece como la opción más lógica. Además de conocer el funcionamiento del equipo, atraviesa un buen momento individual: es el máximo goleador del “Santo” en el torneo con cuatro tantos y también suma una asistencia.
Verón representa otra alternativa por su potencia física y su capacidad para luchar con los defensores rivales. “Turbo” Rodríguez, en cambio, ofrece un perfil distinto, con mayor movilidad por las bandas. Sin embargo, ambos parecen correr desde atrás y, salvo una sorpresa, la decisión de Orfila pasaría por devolverle la titularidad a Diellos.
Más allá de las alternativas, el DT también valora la experiencia del delantero y el conocimiento que tiene del funcionamiento colectivo. En un partido importante para seguir afirmando el crecimiento futbolístico del equipo, apostar por un jugador que ya conoce los movimientos de sus compañeros aparece como una ventaja. Por eso, todo indica que el goleador volverá al “11”.
¿Cambia el esquema?
La lesión de Arfaras también abre la posibilidad de una modificación táctica. En el tramo final del empate frente a Maipú, Orfila decidió terminar el encuentro con un doble “9” integrado por Diellos y Verón para intentar romper el cero. Sin embargo, esa alternativa hoy aparece como poco probable. Todo indica que mantendrá la estructura que le dio equilibrio al equipo en las últimas fechas y realizará únicamente un cambio de nombres, sin alterar el dibujo táctico.
Distintas características
La ausencia de Arfaras obligará a modificar el perfil ofensivo del equipo. El delantero aportaba velocidad para atacar los espacios, presión constante sobre la salida rival, movilidad para salir del área y capacidad para pivotear de espaldas al arco, aspectos que habían sido importantes dentro del funcionamiento que Orfila viene construyendo.
Si finalmente el reemplazante es Diellos, el equipo perderá parte de esa dinámica, pero ganará presencia en el área, experiencia y capacidad de definición.
El actual goleador del “Santo” ofrece una referencia fija entre los centrales, interpreta muy bien los movimientos dentro del área y suele necesitar pocas oportunidades para convertir. Además, potencia el juego aéreo y brinda una opción clara para los centros desde los costados.
La decisión que tome Orfila también marcará qué pretende del partido. Si apuesta por Diellos, buscará sostener una referencia clara dentro del área y aprovechar el momento de un delantero que atraviesa un buen presente. Si sorprendiera con Verón o Gonzalo Rodríguez, el ataque adquiriría otra dinámica, con mayor despliegue o movilidad.
Ese será ahora el desafío de Orfila: encontrar el reemplazante adecuado para que una baja sensible no altere la identidad que el equipo comenzó a construir durante las últimas semanas y pueda sostener el crecimiento futbolístico.