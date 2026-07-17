Mirá el 1x1 de San Martín: Manganelli fue la figura en el empate ante Deportivo Maipú

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán empató 0-0 ante Deportivo Maipú en Mendoza por la Primera Nacional, gracias a una gran actuación del arquero Nahuel Manganelli que sostuvo el resultado.
- El equipo de Alejandro Orfila mostró un buen rendimiento en el primer tiempo, pero decayó en el complemento y evidenció nuevamente dificultades para generar juego en ataque.
- Este resultado resalta la necesidad de mejorar la faz ofensiva del equipo para los próximos partidos, mientras consolida a Manganelli como una pieza clave en la portería.
San Martín empató 0-0 con Deportivo Maipú en Mendoza en un partido en el que fue de mayor a menor. El equipo de Alejandro Orfila mostró una buena imagen durante el primer tiempo, pero perdió terreno en el complemento y necesitó de una sólida actuación de Nahuel Manganelli para sostener el resultado.
Nahuel Manganelli (7): Fue una de las figuras del partido. Aunque una de las situaciones más peligrosas nació de un error suyo, reaccionó con rapidez y tapó dos remates consecutivos que tenían destino de gol.
Víctor Salazar (6): Levantó su rendimiento en el complemento y se proyectó con frecuencia por la derecha. Alternó buenas y malas ante Saccone, uno de los futbolistas más desequilibrantes del local.
Nicolás Ferreyra (6): Cumplió en la marca y en la salida. Fue amonestado y sufrió más durante el complemento, pero ayudó al equipo a sostener el empate.
Ezequiel Parnisari (6): Se mostró firme en el centro de la defensa y no tuvo grandes sobresaltos durante el primer tiempo. Sostuvo su nivel cuando Maipú adelantó las líneas y comenzó a cargar con mayor insistencia sobre el área de San Martín.
Rodrigo Ayala (6): Se proyectó con frecuencia durante la primera mitad y aportó profundidad por la izquierda. Perdió algunos duelos en defensa, pero, en líneas generales, completó una actuación correcta.
Agustín Graneros (6): Jugó un buen primer tiempo y fue importante para equilibrar la mitad de la cancha. La amonestación temprana lo condicionó y provocó su salida en el entretiempo.
Santiago Briñone (5): Aportó orden y sacrificio, pero volvió a mostrar dificultades para generar juego.
Gabriel Carabajal (5): Ejecutó el tiro libre que generó la llegada más peligrosa del primer tiempo, aunque participó poco y terminó reemplazado en el complemento.
Álvaro Veliez (4): Fue uno de los puntos más bajos del equipo. Prácticamente no entró en contacto con la pelota y no logró desequilibrar por la izquierda.
Luca Arfaras (sin puntaje): Se retiró lesionado a los 25 minutos del primer tiempo. Hasta ese momento había mostrado intensidad para presionar la salida rival y movilidad en el frente de ataque.
Bruno Cabrera (6): Fue lo más interesante de San Martín en ataque. Intentó romper por la derecha, colaboró en la presión y se mostró como una de las pocas alternativas para acelerar el juego.
Diego Diellos (4): Ingresó por Arfaras, pero tuvo escasa participación. Dispuso de una oportunidad después de un taco de Briñone, aunque no consiguió resolverla.
Laureano Rodríguez (4): Entró en el entretiempo por Graneros y no consiguió acomodarse al partido.
Mauro Verón (4): Orfila buscó darle mayor presencia al ataque con su ingreso, pero casi no participó. Su única aproximación terminó con un remate muy desviado.
Gonzalo Rodríguez (sin puntaje): Entró a los 76 minutos por Cabrera y aportó el sacrificio de siempre.
Leonardo Monroy (sin puntaje): Ingresó junto a “Turbo” Rodríguez para intentar abrir el partido, pero no consiguió gravitar.