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Mirá el 1x1 de San Martín: Manganelli fue la figura en el empate ante Deportivo Maipú

El arquero sostuvo al “Santo” en el complemento, mientras que la defensa respondió y el equipo volvió a mostrar dificultades en ataque.

DISPUTA. Santiago Briñone intenta ganar la pelota en la mitad de la cancha.
DISPUTA. Santiago Briñone intenta ganar la pelota en la mitad de la cancha. MARCELO RUIZ / ESPECIAL PARA LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán empató 0-0 ante Deportivo Maipú en Mendoza por la Primera Nacional, gracias a una gran actuación del arquero Nahuel Manganelli que sostuvo el resultado.
  • El equipo de Alejandro Orfila mostró un buen rendimiento en el primer tiempo, pero decayó en el complemento y evidenció nuevamente dificultades para generar juego en ataque.
  • Este resultado resalta la necesidad de mejorar la faz ofensiva del equipo para los próximos partidos, mientras consolida a Manganelli como una pieza clave en la portería.
Resumen generado con IA

San Martín empató 0-0 con Deportivo Maipú en Mendoza en un partido en el que fue de mayor a menor. El equipo de Alejandro Orfila mostró una buena imagen durante el primer tiempo, pero perdió terreno en el complemento y necesitó de una sólida actuación de Nahuel Manganelli para sostener el resultado.

Nahuel Manganelli (7): Fue una de las figuras del partido. Aunque una de las situaciones más peligrosas nació de un error suyo, reaccionó con rapidez y tapó dos remates consecutivos que tenían destino de gol.

Víctor Salazar (6): Levantó su rendimiento en el complemento y se proyectó con frecuencia por la derecha. Alternó buenas y malas ante Saccone, uno de los futbolistas más desequilibrantes del local.

Nicolás Ferreyra (6): Cumplió en la marca y en la salida. Fue amonestado y sufrió más durante el complemento, pero ayudó al equipo a sostener el empate.

Ezequiel Parnisari (6): Se mostró firme en el centro de la defensa y no tuvo grandes sobresaltos durante el primer tiempo. Sostuvo su nivel cuando Maipú adelantó las líneas y comenzó a cargar con mayor insistencia sobre el área de San Martín.

Rodrigo Ayala (6): Se proyectó con frecuencia durante la primera mitad y aportó profundidad por la izquierda. Perdió algunos duelos en defensa, pero, en líneas generales, completó una actuación correcta.

Agustín Graneros (6): Jugó un buen primer tiempo y fue importante para equilibrar la mitad de la cancha. La amonestación temprana lo condicionó y provocó su salida en el entretiempo.

Santiago Briñone (5): Aportó orden y sacrificio, pero volvió a mostrar dificultades para generar juego.

Gabriel Carabajal (5): Ejecutó el tiro libre que generó la llegada más peligrosa del primer tiempo, aunque participó poco y terminó reemplazado en el complemento.

Álvaro Veliez (4): Fue uno de los puntos más bajos del equipo. Prácticamente no entró en contacto con la pelota y no logró desequilibrar por la izquierda.

Luca Arfaras (sin puntaje): Se retiró lesionado a los 25 minutos del primer tiempo. Hasta ese momento había mostrado intensidad para presionar la salida rival y movilidad en el frente de ataque.

Bruno Cabrera (6): Fue lo más interesante de San Martín en ataque. Intentó romper por la derecha, colaboró en la presión y se mostró como una de las pocas alternativas para acelerar el juego.

Diego Diellos (4): Ingresó por Arfaras, pero tuvo escasa participación. Dispuso de una oportunidad después de un taco de Briñone, aunque no consiguió resolverla.

Laureano Rodríguez (4): Entró en el entretiempo por Graneros y no consiguió acomodarse al partido.

Mauro Verón (4): Orfila buscó darle mayor presencia al ataque con su ingreso, pero casi no participó. Su única aproximación terminó con un remate muy desviado.

Gonzalo Rodríguez (sin puntaje): Entró a los 76 minutos por Cabrera y aportó el sacrificio de siempre.

Leonardo Monroy (sin puntaje): Ingresó junto a “Turbo” Rodríguez para intentar abrir el partido, pero no consiguió gravitar.

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