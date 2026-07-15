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Trump escala el ataque a Irán pero desiste del peaje en Ormuz

La nueva ofensiva estadounidense deja 28 muertos bajo amenaza de bloqueo.

“POSIBLE”. Trump considera que aún puede llegar a un acuerdo con Irán.
“POSIBLE”. Trump considera que aún puede llegar a un acuerdo con Irán.
15 Julio 2026

Resumen para apurados

  • EE.UU. intensificó el 15 de julio de 2026 sus bombardeos contra Irán y repuso el bloqueo naval, pero Trump desistió de cobrar un peaje en Ormuz para presionar por un acuerdo.
  • La escalada dejó 28 muertos en una semana. Trump reemplazó el peaje del 20% a buques por pactos de inversión con países del Golfo tras caerse la tregua pactada en junio pasado.
  • La ONU advierte sobre graves consecuencias humanitarias por el bloqueo. Aunque Trump busca retomar el diálogo, la tensión en Medio Oriente ya impulsa el alza del crudo mundial.
Resumen generado con IA

TEHERÁN, Irán.- Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Irán, que respondió con ataques contra intereses estadounidenses en el Golfo, pero Donald Trump dio marcha atrás en su propuesta de cobrar una tasa del 20% a los buques que crucen el estrecho de Ormuz.

Trump advirtió que restablece el bloqueo naval a los puertos de la república islámica y la amenaza de guerra volvió tras hostilidades sin precedentes desde el alto el fuego de abril.

El mandatario estadounidense afirma que un acuerdo sigue siendo “posible” pero el Mando Central de Estados Unidos bombardeó “objetivos militares” en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abás.

Trump afirma que restablece el bloqueo naval a Irán

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La agencia iraní Fars reportó bombardeos estadounidenses en la isla iraní de Qeshm, posición estratégica cerca del paso de Ormuz. Indicó que las explosiones no dejaron víctimas.

En total, 28 personas han muerto en Irán desde que se reanudaron las hostilidades, hace una semana, según un recuento de la agencia AFP, basado en medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales.

En la jornada, Trump dio marcha atrás en su propuesta de cobrar una tasa del 20% a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, planteada el lunes.

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que este cobro será sustituido por “acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo” realizarán en Estados Unidos.

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El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó el lunes sobre la amenaza de peaje de Trump: “El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”.

El cobro de peajes por el paso por una vía contraviene el derecho internacional que debe garantizar la libertad de navegación, pero el estrecho de Ormuz se convirtió desde el estallido del conflicto en una pieza de juego tanto para Estados Unidos como para Irán.

“Está claro que no sienta bien ver a tu país en guerra”, afirma en Teherán Hossein, un vendedor de 43 años. “Pero nos defenderemos como lo hemos hecho en el pasado”.

Dos personas murieron en ataques contra buques comerciales en el paso de Ormuz, afirmó la Organización Marítima Internacional, después de las acusaciones de que Irán disparó contra dos embarcaciones que navegaban en aguas de Omán.

Un petrolero noruego también sufrió una explosión provocada por un artefacto no identificado frente a la costa de Omán la madrugada de ayer, informó la firma especializada en gestión de crisis MTI Network.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron una operación en Baréin, incluido un ataque contra un edificio residencial de las fuerzas estadounidenses en la base de Juffair.

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También anunciaron haber atacado, en Jordania, “instalaciones clave y a las fuerzas estadounidenses en una base aérea”, según publicó la agencia Tasnim. Amán anunció que interceptaron cuatro misiles.

Kuwait interceptó proyectiles en su espacio aéreo y en el estrecho de Ormuz.

Irán comenzó a bloquear el estrecho tras el estallido de la guerra en febrero y Estados Unidos respondió con un bloqueo naval, pero estas restricciones a la navegación se flexibilizaron después de que ambas partes llegaran a un acuerdo preliminar en junio.

En un intento por ejercer presión sobre Irán, Trump anunció el restablecimiento del bloqueo de los puertos iraníes, que entraría en vigor anoche.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente y la posible interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz podrían tener “graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias”.

La diplomacia iraní afirmó que continúan las gestiones diplomáticas con los mediadores, un anuncio que no logró frenar los precios del petróleo que cotizan al alza.

Yemen, en pie de guerra

En tanto, Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, parecen estar al borde de una nueva guerra y los rebeldes afirmaron ayer que derribaron un dron de reconocimiento saudita.

Israel no ha participado por el momento en los ataques contra Irán y su frente con Líbano vive un momento de calma tras las devastadoras hostilidades. Representantes de Líbano e Israel sostuvieron un nuevo ciclo de conversaciones en Roma.

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Israel afirmó que espera que sus conversaciones con Beirut contribuyan a implementar un acuerdo sobre dos “zonas piloto” en el sur de Líbano, de donde las tropas israelíes deberían retirarse.

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