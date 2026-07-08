Estados Unidos bombardeó nuevos objetivos en Irán: se rompe el acuerdo impulsado por Trump

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles luego de que Estados Unidos lanzara una nueva serie de ataques contra objetivos militares en Irán, en respuesta a las agresiones contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. La ofensiva se produjo apenas 22 días después de la firma del memorándum de entendimiento promovido por el presidente Donald Trump, quien ahora dio por finalizado el acuerdo.