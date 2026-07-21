Quién está conectado a tu WiFi: tres pasos para detectar dispositivos sospechosos

Cómo verificar quién está conectado a tu Wi-Fi

El procedimiento más certero para verificar la red consiste en acceder directamente al panel de control del módem escribiendo la dirección IP correspondiente en el navegador web, siendo habituales números como 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Una vez allí, se debe iniciar sesión con las credenciales que suelen figurar en la etiqueta del equipo o en el manual del fabricante. Dentro de la interfaz, basta con localizar el apartado de dispositivos vinculados o clientes DHCP para revisar los nombres de los equipos y sus direcciones MAC asociadas.