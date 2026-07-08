Tus apuntes como si fueran un TikTok: así funciona la nueva herramienta de Google

Aunque se acercan las vacaciones de invierno, para muchos estudiantes también empieza la época de preparar finales, y estudiar de apuntes, PDFs o documentos cargados en una plataforma puede ser más simple si la información aparece resumida, ordenada y explicada en pocos minutos. Esa es la idea detrás de la nueva función que Google incorporó a NotebookLM, su asistente de inteligencia artificial pensado para trabajar con fuentes propias.