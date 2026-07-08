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Tus apuntes como si fueran un TikTok: así funciona la nueva herramienta de Google

La nueva función se llama Short Video Overviews y usa inteligencia artificial para convertir apuntes, PDFs o documentos en explicaciones visuales breves.

HERRAMIENTA. NotebookLM suma resúmenes en video de 60 segundos.
HERRAMIENTA. NotebookLM suma resúmenes en video de 60 segundos. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Google lanzó a nivel global Short Video Overviews en NotebookLM para que los estudiantes transformen sus apuntes en videos explicativos de 60 segundos con inteligencia artificial.
  • La función utiliza la IA Gemini para convertir textos en videos verticales con narración e imágenes. Actualmente está disponible en inglés para usuarios de planes de pago de Google.
  • Esta herramienta marca un avance en la educación digital al adaptar el estudio a formatos visuales modernos. Google prevé expandir el acceso gratuito a más idiomas a futuro.
Resumen generado con IA

Aunque se acercan las vacaciones de invierno, para muchos estudiantes también empieza la época de preparar finales, y estudiar de apuntes, PDFs o documentos cargados en una plataforma puede ser más simple si la información aparece resumida, ordenada y explicada en pocos minutos. Esa es la idea detrás de la nueva función que Google incorporó a NotebookLM, su asistente de inteligencia artificial pensado para trabajar con fuentes propias.

La novedad se llama Short Video Overviews y permite transformar los documentos de un cuaderno en un video vertical de alrededor de un minuto, con narración e imágenes generadas por IA. El formato es similar a los videos cortos de TikTok, Reels o Shorts, pero aplicado al estudio y la organización de información.

Cómo son los nuevos resúmenes en video

NotebookLM es una herramienta de Google basada en Gemini que funciona como un asistente de estudio o trabajo: permite cargar apuntes, PDFs, enlaces o documentos propios para generar resúmenes, responder preguntas, ordenar ideas y explicar conceptos a partir de esas fuentes. 

Con los Short Video Overviews, se suma una opción más visual: convierte el contenido cargado en videos verticales de 60 segundos, selecciona los puntos principales, arma una explicación narrada y genera elementos visuales para acompañar el resumen.

Cómo se puede usar

Para generar un resumen en video, el usuario debe ingresar a un cuaderno de NotebookLM y abrir el apartado de "Estudio", ubicado en el panel lateral. Allí tiene que seleccionar la opción "Video", elegir el formato "Short" y definir sobre qué tema quiere que se enfoque el resumen.

También puede dejar que la inteligencia artificial decida cuáles son los puntos más importantes según los documentos cargados. Después de presionar “Generar”, la plataforma produce automáticamente el video.

La herramienta está pensada para materiales ya subidos a NotebookLM, por lo que el resultado depende de la calidad y claridad de las fuentes cargadas. Si los apuntes están bien organizados, el resumen puede ser más preciso y útil.

Quiénes pueden acceder por ahora

Aunque la función ya comenzó a desplegarse, no está disponible para todos los usuarios. En esta primera etapa, los videos cortos solo pueden utilizarse en inglés y para cuentas de los planes pagos Google AI Pro y Google AI Ultra.

Google confirmó que más adelante llegará también a usuarios gratuitos, aunque todavía no informó una fecha exacta. 

La novedad marca un paso más en la incorporación de inteligencia artificial al estudio cotidiano: no solo para resumir textos, sino también para adaptar los contenidos a formatos más visuales, breves y cercanos a la forma en que muchos jóvenes consumen información.

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