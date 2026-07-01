Cuidado con esta llamada: así funciona el fraude telefónico que busca quedarse con tu WhatsApp

Alerta por líneas dadas de baja

En paralelo, otra modalidad similar se realiza con la misma llamada. Sin embargo, los ciberdelincuentes advierten que la línea está dada de baja y que caduca de inmediato. De nuevo, se muestran cordiales y ofrecen solucionarlo. Para ello, envían de nuevo el código que se debe reenviar. Allí los atacantes también logran ingresar al WhatsApp y comienzan las estafas económicas a todos los contactos. En caso de detectar una actividad irregular o recibir un llamado sospechoso, la comunicación con el 911 debe ser inmediata, o bien radicarse la denuncia en la comisaría más cercana.