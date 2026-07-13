Google AI premium estrena Video Remix, la herramienta que revoluciona tus videos

El objetivo principal de esta novedad radica en simplificar la creación de contenido visual para todo tipo de público. A partir de ahora, cualquier persona tiene la capacidad de convertir una filmación sencilla en una escena con estética cinematográfica, en una pintura en movimiento o en una secuencia completamente modificada. De este modo, la plataforma democratiza el acceso a herramientas de producción que antes requerían un largo proceso de aprendizaje.