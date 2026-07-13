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Google AI premium estrena Video Remix, la herramienta que revoluciona tus videos

La inteligencia artificial Gemini analiza objetos, personas e iluminación para convertir clips comunes en pinturas, escenas modificadas, entre varías opciones.

Google AI premium estrena Video Remix, la herramienta que revoluciona tus videos
Google Fotos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Google lanzó Video Remix en Google Fotos para planes premium, una herramienta con IA Gemini que transforma grabaciones comunes en piezas artísticas de forma sencilla.
  • La función se integra en Google Fotos y analiza objetos, personas e iluminación con Gemini para aplicar estilos visuales complejos sin requerir edición manual.
  • Esta herramienta busca democratizar la producción de contenido de alta calidad y marca el inicio de un despliegue gradual en mercados seleccionados antes de su expansión.
Resumen generado con IA

Google anunció una actualización para Fotos, se trata de la introducción de Video Remix. Esta herramienta, impulsada por la inteligencia artificial Gemini, posibilita transformar grabaciones comunes en piezas con estilos artísticos variados. Lo más destacado de esta función es que ya no sería necesario poseer conocimientos técnicos en edición o dominar programas complejos.

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El objetivo principal de esta novedad radica en simplificar la creación de contenido visual para todo tipo de público. A partir de ahora, cualquier persona tiene la capacidad de convertir una filmación sencilla en una escena con estética cinematográfica, en una pintura en movimiento o en una secuencia completamente modificada. De este modo, la plataforma democratiza el acceso a herramientas de producción que antes requerían un largo proceso de aprendizaje.

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La disponibilidad de la nueva herramienta de Google para videos

Esta función llegará de forma progresiva a los usuarios suscritos a los planes premium de Google AI. En su fase de lanzamiento, el acceso estará limitado a países seleccionados como Estados Unidos, México, Brasil, India, Japón y Corea del Sur.

La estrategia de despliegue gradual busca asegurar la estabilidad de la plataforma antes de un lanzamiento masivo. Los suscriptores de estas regiones serán los primeros en experimentar las capacidades de la nueva herramienta en sus dispositivos.

Funcionamiento y tecnología de Video Remix de Google

Video Remix se integra directamente en Google Fotos y utiliza la inteligencia artificial Gemini para reinterpretar grabaciones originales. A diferencia de los filtros comunes, este sistema analiza el contenido de cada escena, identificando personas, objetos e iluminación para generar una versión con un estilo completamente diferente.

La ventaja principal para el usuario es la simplicidad del proceso, ya que todo se realiza desde la misma aplicación. Solo se necesita elegir el clip y seleccionar una plantilla visual; a partir de ese clic, la inteligencia artificial se encarga del resto del trabajo sin requerir edición manual.

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