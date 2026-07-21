Política

El Gobierno designó a Javier Lanari como nuevo director del Banco Nación

El exsecretario de Comunicación y Prensa ocupará la vacante dejada por Gonzalo Pascual. Su mandato en la entidad financiera se extenderá hasta febrero de 2028.

Javier Lanari es nuevo integrante del directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA).
Javier Lanari es nuevo integrante del directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA).
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei designó a Javier Lanari como nuevo director del Banco Nación en Argentina mediante el Decreto 618/2026, para cubrir la vacante de Gonzalo Pascual.
  • Lanari, exsecretario de Comunicación y Prensa, asumió formalmente el 25 de junio de 2026. Su mandato en la principal entidad bancaria pública se extenderá hasta febrero de 2028.
  • Con este nombramiento, el Poder Ejecutivo nacional reafirma su estrategia de reubicar a cuadros políticos de confianza en puestos clave dentro de la administración pública.
Resumen generado con IA

A través del Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la designación de Javier Lanari como nuevo integrante del directorio del Banco de la Nación Argentina(BNA). El nombramiento cuenta con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

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Detalles de la designación y plazos legales

Lanari llegó a la conducción de la principal entidad bancaria pública del país para cubrir la vacante producida por la renuncia de Gonzalo Pascual, cuya salida fue aceptada mediante el mismo decreto con efecto retroactivo al 31 de enero pasado.

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Según los términos establecidos en la normativa, la función de Lanari comenzó formalmente el 25 de junio de 2026. El exfuncionario completará el período de ley correspondiente al cargo, el cual tiene como fecha de vencimiento el 4 de febrero de 2028. Este movimiento administrativo ocurre tras el paso de Lanari por el núcleo de la comunicación gubernamental, área que dejó apenas unos días antes de su nueva nominación.

De la Secretaría de Comunicación al Banco Nación

La llegada de Lanari al BNA se produce poco después de su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, anunciada el pasado 22 de junio por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lanari había asumido la conducción de dicha secretaría en diciembre de 2025, tras haberse desempeñado previamente como subsecretario del área.

Durante su gestión en el Ejecutivo, su labor estuvo estrechamente vinculada a la estrategia de prensa oficial, aunque la visibilidad de la vocería se mantuvo concentrada en la figura de Adorni. Actualmente, el rol de portavoz del Gobierno es ejercido por Adrián Ravier. Con este nuevo nombramiento, el Gobierno reafirma la reubicación de cuadros de confianza en puestos estratégicos de la administración pública.

Perfil profesional y trayectoria mediática

Antes de dar el salto a la gestión pública en diciembre de 2023, Javier Lanari desarrolló una extensa carrera en el ámbito periodístico, donde se especializó como columnista de análisis político. Graduado de la Universidad del Salvador (USAL), formó parte de diversos medios gráficos, radiales y televisivos.

Su trayectoria incluye pasos por el portal *La Política Online*, Radio Belgrano y programas en Crónica TV (junto a "Chiche" Gelblung) y la señal LN+. Asimismo, integró equipos de trabajo con Viviana Canosa en Radio Splendid, FM Milenium y Canal 9. 

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