El Gobierno designó a Javier Lanari como nuevo director del Banco Nación

Según los términos establecidos en la normativa, la función de Lanari comenzó formalmente el 25 de junio de 2026. El exfuncionario completará el período de ley correspondiente al cargo, el cual tiene como fecha de vencimiento el 4 de febrero de 2028. Este movimiento administrativo ocurre tras el paso de Lanari por el núcleo de la comunicación gubernamental, área que dejó apenas unos días antes de su nueva nominación.