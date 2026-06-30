Adrián Ravier, sobre Manuel Adorni: “La opinión pública evidentemente no le creyó”

Resumen para apurados
- El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó este martes en Buenos Aires que el exfuncionario Manuel Adorni enfrentará a la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
- Las declaraciones ocurren tras la salida de Adorni del Gobierno bajo sospechas de corrupción, mientras la gestión actual busca desmarcarse para enfocar la agenda en la economía.
- El oficialismo busca consolidar su gobernabilidad y reformas estructurales, mientras diseña un blindaje financiero para contener la incertidumbre de los mercados hacia el futuro.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo este martes que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "va a tener que responder a la Justicia por todas las acusaciones" vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito. Además, consideró que la opinión pública "no le creyó" al ex funcionario.
"Uno, desde el lugar que está, no sabe de todo lo que circula por los medios qué es cierto y qué no", afirmó el funcionario en diálogo con La Nación +.
Luego, agregó: "La opinión pública evidentemente no le creyó a Adorni. Estamos tratando de poner en la mesa los logros de este gobierno y es momento de dejar a Adorni respondiendo las causas privadas. La gente tiene que saber que hay un gobierno que está cambiando las reglas, que está teniendo muy buenos resultados y que esto va a impactar en el futuro de los argentinos".
Ravier habló del impacto político en los mercados
En otro tramo de la entrevista, el vocero se refirió al escenario económico y sostuvo que los cambios políticos generan incertidumbre en los mercados. "Cada vez que en Argentina hay un cambio de signo político en el gobierno, esto asusta a los mercados. El riesgo kuka existe. Un (Axel) Kicillof asusta a los mercados y esto es un problema", afirmó.
"Por suerte tenemos un equipo económico que aprendió lecciones de tantas décadas y hoy se está blindando para que en 2017 la situación la podamos manejar", señaló.
Respaldo a Santiago Caputo, Karina Milei y Martín Menem
Consultado sobre las versiones de diferencias dentro del oficialismo, Ravier evitó profundizar en el tema y destacó el rol de los principales referentes del Gobierno. "Me cuesta hablar de interna", expresó.
En ese sentido, sostuvo que el asesor presidencial Santiago Caputo es "clave", mientras que destacó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "ha hecho una construcción de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional".
Asimismo, remarcó la importancia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Nosotros vamos a ir por las gobernaciones en breve, hay una construcción política que es importante. El liderazgo de Martín (Menem) en Diputados es clave para lograr las reformas estructurales que impulsamos en estos seis meses", afirmó.
Por último, y en línea con la postura del presidente Javier Milei, Ravier consideró que "las diferencias y la interna dentro del Gobierno son naturales en un partido liberal".