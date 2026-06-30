Adrián Ravier, sobre Manuel Adorni: “La opinión pública evidentemente no le creyó”

Luego, agregó: "La opinión pública evidentemente no le creyó a Adorni. Estamos tratando de poner en la mesa los logros de este gobierno y es momento de dejar a Adorni respondiendo las causas privadas. La gente tiene que saber que hay un gobierno que está cambiando las reglas, que está teniendo muy buenos resultados y que esto va a impactar en el futuro de los argentinos".