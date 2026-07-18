Ensayos muestran datos positivos para desecantes de soja

Durante el XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja organizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se presentaron los resultados preliminares sobre el uso de desecantes en soja para adelantar la cosecha y reducir el riesgo de pérdidas ocasionadas por lluvias o temporales de fin de ciclo, sin que se comprometan el rendimiento ni la calidad del grano o semilla.
José Sánchez destacó que el ensayo fue realizado con dos variedades con tecnología Conkesta de GM VI y VII, y que se evaluaron dos momentos de aplicación (R6 inicial y R6 final) y dos tipos de herbicidas desecantes: uno de contacto y otro sistémico. El especialista subrayó que los resultados muestran que, a partir del final del estado reproductivo R6, es posible anticipar la cosecha sin registrar pérdidas importantes de rendimiento. Además, señaló que los tratamientos con el herbicida de contacto mantuvieron la calidad comercial del grano dentro de parámetros aceptables, evitando penalizaciones significativas en la comercialización. Según explicó, el herbicida de contacto no produjo efectos negativos sobre los principales parámetros que se evalúan en un análisis de semilla estándar.
Por el contrario, el herbicida sistémico mostró síntomas de fitotoxicidad y una marcada reducción en la calidad fisiológica de las semillas en varios de los tratamientos analizados. Se remarcó que la elección del producto y, especialmente, del momento de aplicación, son factores determinantes para lograr buenos resultados. “No se trata solo de acelerar la cosecha, sino de hacerlo preservando el potencial productivo y la calidad del grano y semilla obtenidos”, explicó. Sánchez concluyó que el uso de un herbicida de contacto podría constituir una alternativa válida para adelantar la cosecha de soja desde fines del estado R6 en adelante (como en otras partes del mundo), disminuyendo la exposición del cultivo a eventos climáticos adversos.
Los resultados presentados durante el taller ponen de manifiesto la importancia de sostener ensayos regionales que permitan evaluar el comportamiento de las variedades comerciales y su interacción con las diferentes estrategias de manejo y condiciones ambientales. De esta manera, la Eeaoc continúa generando información confiable que fortalece la toma de decisiones y contribuye a mejorar la competitividad del cultivo de soja en el NOA.