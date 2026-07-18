Ensayos muestran datos positivos para desecantes de soja

Por el contrario, el herbicida sistémico mostró síntomas de fitotoxicidad y una marcada reducción en la calidad fisiológica de las semillas en varios de los tratamientos analizados. Se remarcó que la elección del producto y, especialmente, del momento de aplicación, son factores determinantes para lograr buenos resultados. “No se trata solo de acelerar la cosecha, sino de hacerlo preservando el potencial productivo y la calidad del grano y semilla obtenidos”, explicó. Sánchez concluyó que el uso de un herbicida de contacto podría constituir una alternativa válida para adelantar la cosecha de soja desde fines del estado R6 en adelante (como en otras partes del mundo), disminuyendo la exposición del cultivo a eventos climáticos adversos.