“El mundo es decirlo”: el MUNT lanza un ciclo de poesía, música en vivo y nuevas voces

Resumen para apurados
- El MUNT inicia este sábado 11 de abril en Tucumán el ciclo 'El mundo es decirlo', un evento de poesía y música con Beatriz Vignoli que reúne a autores locales y nuevas voces.
- La iniciativa de gestión local combina lecturas, editoriales independientes y música de Efecto Calesita. Busca equilibrar trayectorias consagradas con poetas que inician su camino.
- Con una edición prevista para cada estación, el proyecto busca consolidar al museo como un espacio de intercambio cultural dinámico, gratuito y abierto para toda la comunidad.
La poesía vuelve a ocupar un lugar de encuentro en la provincia. Este sábado 11 de abril, el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán abre sus puertas a la primera edición de “El mundo es decirlo”, un ciclo que cruza lecturas, música en vivo y una escena que mezcla generaciones.
Desde las 18, en San Martín 1545, el espacio se transforma en algo más que una sala de exposiciones. Habrá micrófono abierto, circulación de libros, banda en vivo y un clima pensado para quedarse.
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Voces que se cruzan en una misma mesa
La primera edición tendrá como invitada central a Beatriz Vignoli, autora con recorrido en la poesía y la narrativa. Junto a ella participarán los tucumanos Teresa Orellana, autora de Al cielo al revés (2025), y Alexander Rivadeneira, poeta y editor con publicaciones recientes dentro del circuito independiente.
“Elegimos que acompañen a Beatriz poetas de nuestra generación, que están empezando a construir su camino”, explica Irupé Arroyo, una de las organizadoras, en diálogo con LA GACETA. La escena se completa con lecturas de Amparo Álvarez, Guadalupe Albornoz, Candelaria Rojas Paz, Adriana Lucero, Gabriel Acosta y Mario Melnik.
El armado busca equilibrio. Hay nombres con trayectoria y otros que pisan por primera vez un ciclo de estas características. Esa mezcla define el tono del encuentro.
Un ciclo por estación
La iniciativa está impulsada por Mónica Cazón, Liliana Massara, Irupé y Luciana García Barraza, con participación de Delfina Terán Cossio desde Buenos Aires. El equipo comparte una marca clara: distintas edades, recorridos y formas de pensar la poesía.
“Queremos hacer un ciclo por estación, sostenerlo en el tiempo y que cada encuentro tenga su identidad”, cuenta Arroyo. La idea es que otoño sea el punto de partida de una programación que continúe durante todo el año.
El proyecto también apuesta por abrir el museo a nuevas dinámicas. “Nos interesa que sea un espacio donde convivan distintas perspectivas del mundo, con poetas jóvenes y otros con más trayectoria”, agrega.
Música, libros y algo más
La jornada suma música en vivo con Efecto Calesita, una banda integrada por Eloísa Stagnetto, Nicolás Paz Área y Francisco Mirabal, que se mueve entre versiones acústicas de pop, rock e indie y composiciones propias. La propuesta acompaña el ritmo del evento y suma otra capa a la experiencia.
También habrá editoriales independientes, comida y bebida. El objetivo es que la poesía no quede encerrada en la lectura, sino que se expanda a un espacio de circulación y encuentro.
“El mundo es decirlo” toma su nombre de una idea simple: poner en palabras lo que pasa, lo que se piensa, lo que se comparte. En esa lógica, el ciclo se abre a quienes quieran escuchar, leer o simplemente estar.
La entrada es libre y gratuita. La invitación no tiene requisitos previos. Solo acercarse.