“El mundo es decirlo”: el MUNT lanza un ciclo de poesía, música en vivo y nuevas voces

“Elegimos que acompañen a Beatriz poetas de nuestra generación, que están empezando a construir su camino”, explica Irupé Arroyo, una de las organizadoras, en diálogo con LA GACETA. La escena se completa con lecturas de Amparo Álvarez, Guadalupe Albornoz, Candelaria Rojas Paz, Adriana Lucero, Gabriel Acosta y Mario Melnik.