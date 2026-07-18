Tradicional muestra: arrancó la 138° Exposición Rural de Palermo

Arrancó la 138° Exposición Rural de Palermo. De la inauguración participaron las máximas autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), directivos de La Rural SA y representantes del ámbito empresarial, entre otros. El presidente de la SRA, Nicolás Pino, expresó su emoción al inaugurar esta edición, camino hacia los 160 años de la entidad. En el contexto del lema de este año -“El campo nos une”-, Pino recordó el rol históricamente complicado que le tocó asumir al sector agropecuario, al tener que traccionar de forma aislada la economía nacional: “En esta Argentina, el campo unirá a todas las actividades. Junto a la construcción, la industria, la minería, la energía y la economía del conocimiento, seremos los brazos que empujen a esta Argentina vigorosa”.