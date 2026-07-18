Tradicional muestra: arrancó la 138° Exposición Rural de Palermo

Arrancó la 138° Exposición Rural de Palermo. De la inauguración participaron las máximas autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), directivos de La Rural SA y representantes del ámbito empresarial, entre otros. El presidente de la SRA, Nicolás Pino, expresó su emoción al inaugurar esta edición, camino hacia los 160 años de la entidad. En el contexto del lema de este año -“El campo nos une”-, Pino recordó el rol históricamente complicado que le tocó asumir al sector agropecuario, al tener que traccionar de forma aislada la economía nacional: “En esta Argentina, el campo unirá a todas las actividades. Junto a la construcción, la industria, la minería, la energía y la economía del conocimiento, seremos los brazos que empujen a esta Argentina vigorosa”.
Además, destacó un hito inédito en la historia de la exposición: por primera vez cuenta con un patrocinador principal, presentándose este año como la “Edición YPF”, lo que simboliza el trabajo conjunto entre el agro y la compañía energética.
El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli -que asistió en representación del presidente, Javier Milei-, elogió el esfuerzo de la agroindustria y ratificó la política económica oficial basada en la desregulación y la baja impositiva. “Sabemos que los argentinos, el campo y sus sectores productivos merecen que se les saque la pata de la cabeza. Y eso es lo que viene haciendo el Presidente desde el primer día”, dijo. Y aseguró que el año cerrará con una baja de dos puntos en los derechos de exportación para el trigo y la cebada.