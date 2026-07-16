Alarma el deterioro de las rutas nacionales

En el norte argentino tenemos una de las situaciones más críticas. Se trata de los 30 kilómetros que separan Rosario de la Frontera de Metán, en Salta, por la ruta 9/34. Si bien es un tramo corto, exhibe con potencia una situación que se repite en otros lugares del país. El deterioro del pavimento, los surcos profundos y los baches enormes obligan a transitar prácticamente a paso de hombre en un sector que se caracteriza por un tránsito intensísimo. El Gobierno de la provincia de Salta anunció que se hará cargo de su mantenimiento frente a la indiferencia de la Nación. Hace un par de semanas empezaron a tapar algunos baches.