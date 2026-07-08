Alertan por el estado de las rutas nacionales antes de las vacaciones de invierno: "El 70% está en mal estado"

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno en gran parte del país, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) lanzaron una fuerte advertencia sobre el estado de las rutas nacionales. Según el secretario adjunto del gremio, Fabián Catanzaro, el 70% de la red vial presenta un deterioro significativo, una situación que, aseguró, pone en riesgo la seguridad de millones de conductores.