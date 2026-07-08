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Alertan por el estado de las rutas nacionales antes de las vacaciones de invierno: "El 70% está en mal estado"

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtieron sobre el deterioro de la red vial argentina, denunciaron la falta de inversión y reclamaron que el Congreso declare la Emergencia Vial.

RUTAS DISTRAÍDAS. Alerta para las vacaciones de julio
RUTAS DISTRAÍDAS. Alerta para las vacaciones de julio IMAGEN ILUSTRATIVA MUNDOGREMIAL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FEPEVINA advirtió en vísperas de las vacaciones de invierno que el 70% de las rutas nacionales de Argentina está en mal estado por falta de presupuesto y mantenimiento.
  • El gremio denunció la reducción del 25% del personal, la falta de insumos invernales críticos en la Patagonia y la paralización de obras viales bajo el actual plan oficial.
  • Ante el riesgo de accidentes y el aumento de siniestros, FEPEVINA solicitó al Congreso declarar la Emergencia Vial para destinar fondos urgentes a la red vial del país.
Resumen generado con IA

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno en gran parte del país, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) lanzaron una fuerte advertencia sobre el estado de las rutas nacionales. Según el secretario adjunto del gremio, Fabián Catanzaro, el 70% de la red vial presenta un deterioro significativo, una situación que, aseguró, pone en riesgo la seguridad de millones de conductores.

El dirigente sindical denunció que el organismo atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia debido a la falta de presupuesto, la reducción de personal y la paralización de las tareas de mantenimiento en todo el país.

"Estamos en un triste nivel histórico"

Catanzaro sostuvo que la situación afecta a prácticamente toda la red vial nacional y que no existen provincias ajenas al problema.

"Estamos en un triste nivel histórico en Vialidad Nacional. Hoy tenemos un 70% de la red vial en mal estado. No hay provincia ni ruta nacional que se salve", afirmó.

El dirigente señaló que el deterioro ya quedó en evidencia durante las últimas vacaciones de verano, cuando miles de familias encontraron rutas con importantes deficiencias en distintos puntos de Argentina.

Falta de insumos para enfrentar el invierno

Uno de los mayores problemas, según explicó el representante de FEPEVINA, se registra en la Patagonia y las zonas cordilleranas, donde los trabajadores deben despejar nieve y hielo para garantizar la circulación.

Sin embargo, denunció que las cuadrillas carecen de elementos básicos para realizar esas tareas.

"Nuestros compañeros prácticamente no tienen cuchillas ni solución salina para hacer el despeje de nieve", aseguró.

La falta de equipamiento, advirtió, complica la transitabilidad justamente en una época del año en la que aumenta el movimiento turístico por las vacaciones de invierno.

Críticas al plan de privatización de rutas

Catanzaro también cuestionó el proceso de concesiones impulsado por el Gobierno nacional sobre parte de los más de 43.000 kilómetros que integran la red vial.

Según explicó, el plan contempla una primera etapa de licitación de unos 9.400 kilómetros de rutas y proyecta alcanzar cerca de 20.000 kilómetros bajo administración privada.

El dirigente sostuvo que, pese al discurso oficial sobre la llegada de inversiones privadas, gran parte del financiamiento provendría de organismos estatales mediante créditos con condiciones preferenciales.

Además, advirtió que numerosos corredores nacionales no resultan rentables para las empresas y que una segunda etapa contempla transferir rutas a las provincias sin asignarles los recursos necesarios para su mantenimiento.

Denuncian pérdida de personal especializado

Otro de los puntos señalados por el gremio es la reducción de la planta de trabajadores de Vialidad Nacional.

De acuerdo con Catanzaro, desde fines de 2023 el organismo perdió alrededor del 25% de su personal, pasando de aproximadamente 5.600 empleados a menos de 4.200.

El sindicalista afirmó que la salida de técnicos y operarios especializados debilita la capacidad del organismo para realizar tareas de conservación y mantenimiento en toda la red vial.

Reclaman declarar la Emergencia Vial

El dirigente también vinculó el deterioro de las rutas con el aumento de los siniestros viales y denunció que existe un "apagón estadístico" que, según su visión, impide conocer la verdadera magnitud del problema.

"Nos quieren mostrar que no aumentaron los siniestros y se han triplicado las víctimas fatales", sostuvo.

Ante este escenario, FEPEVINA confirmó que presentó un pedido de audiencia ante el Congreso de la Nación para solicitar que se declare de manera urgente la Emergencia Vial en todo el territorio argentino y se destinen recursos para recuperar el estado de las rutas nacionales antes de que el deterioro continúe agravándose durante el receso invernal.

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