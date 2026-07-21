¿Pan blanco o integral? Por qué no tenés que eliminar ninguno de tu dieta y cuándo comer cada uno

Encasillar al pan exclusivamente por su aporte calórico es un error frecuente. La realidad demuestra que un alimento es mucho más que un número de calorías y que las variedades de pan pueden integrarse perfectamente en una dieta equilibrada, inclusive en la rutina de quienes realizan actividad física de manera constante. La clave principal radica en entender que, salvo en el caso de los productos ultraprocesados, no existen alimentos categóricamente "malos", sino diferentes contextos y necesidades biológicas.