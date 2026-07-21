¿Pan blanco o integral? Por qué no tenés que eliminar ninguno de tu dieta y cuándo comer cada uno

Resumen para apurados
- El nutricionista Roger Sans explicó que el pan blanco e integral deben convivir en la dieta diaria actual según las necesidades físicas de cada persona para rendir mejor.
- El pan integral es ideal para días de descanso por su fibra y saciedad, mientras que el pan blanco se recomienda antes de entrenamientos intensos para evitar pesadez estomacal.
- Esta estrategia derriba el mito de prohibir carbohidratos, promoviendo un balance energético global que optimiza el rendimiento deportivo y mejora la relación con la comida.
En los últimos tiempos resurgió con fuerza un intenso debate sobre si el pan puede formar parte de una alimentación saludable o si, por el contrario, resulta conveniente evitarlo a toda costa. También están los matices, donde se incluyen carbohidratos integrales y los refinados quedan excluidos de la dieta. Pero los expertos entienden que ambos pueden formar parte de un menú saludable.
Encasillar al pan exclusivamente por su aporte calórico es un error frecuente. La realidad demuestra que un alimento es mucho más que un número de calorías y que las variedades de pan pueden integrarse perfectamente en una dieta equilibrada, inclusive en la rutina de quienes realizan actividad física de manera constante. La clave principal radica en entender que, salvo en el caso de los productos ultraprocesados, no existen alimentos categóricamente "malos", sino diferentes contextos y necesidades biológicas.
El ritmo diario y las diferentes necesidades
A la hora de elegir la mejor opción, el tipo de actividad física que se realiza y el momento del día juegan un papel determinante. En lugar de erradicar este alimento de la mesa, la estrategia adecuada consiste en seleccionar el tipo de harina y la elaboración acorde al nivel de exigencia corporal.
“Si tienés un entrenamiento suave, podés elegir el pan integral. Si es cortito, no te va a provocar molestias digestivas y te va a dar energía más sostenida”, señaló Roger Sans, nutricionista especializado en deportes de resistencia a Runner's World. El especialista destaca además que los días de menor carga de trabajo físico requieren un perfil nutricional distinto para favorecer el organismo.
Fibra para el descanso y rapidez para el esfuerzo
Durante las jornadas de menor intensidad o reposo, las variedades integrales aportan beneficios específicos que van más allá del simple aporte energético. La presencia de fibra facilita procesos digestivos clave y contribuye al bienestar general a largo plazo.
“También es recomendable que comas pan integral, y alimentos integrales en general en un día de descanso porque te van a proporcionar más fibra, más saciedad y realmente va a ser más beneficioso para tu microbiota intestinal”, añadió Sans.
No obstante, cuando las exigencias físicas aumentan y se requiere una disponibilidad de energía rápida, la recomendación cambia sensiblemente para evitar inconvenientes durante la actividad.
“Por contra, si programas un entrenamiento de series, tenés una competición por la mañana o por la tarde, sin duda el pan blanco es una mejor opción porque te va a evitar las malas digestiones, va a evitar la pesadez estomacal y vas a rendir más”, concluyó el nutricionita.
El balance global por encima de los mitos
Para las personas físicamente activas, el pan constituye una fuente accesible y eficiente de combustible, indispensable para mantener el rendimiento deportivo. Prescindir por completo de los carbohidratos de todo tipo suele derivar en una falta de energía que afecta de forma directa el desempeño diario.
En última instancia, el control del peso corporal no depende de la eliminación puntual del pan, sino del balance energético global que se mantiene día a día. Evaluar la calidad de los ingredientes, priorizar elaboraciones artesanales y adecuar el consumo al contexto individual permite disfrutar de este alimento de forma saludable y sin culpa.