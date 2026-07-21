¿Por qué se celebra Día Mundial del Perro? Concientización, adopción responsable y la lucha contra el maltrato

Por qué se celebra el Día Mundial del Perro

Esta fecha conmemorativa cobró relevancia internacional en 2004, a raíz de una clara advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre una preocupante realidad: el 70% de la población canina global carecía de un hogar. A partir de ese momento, el 21 de julio quedó fijado en el calendario para poner el foco sobre el maltrato y el abandono masivo que padecen millones de animales. De esta manera, el día funciona como un recordatorio urgente para fomentar la adopción responsable frente a los constantes casos de abuso y negligencia que sufren los canes.