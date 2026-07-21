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¿Por qué se celebra Día Mundial del Perro? Concientización, adopción responsable y la lucha contra el maltrato

Cada 21 de julio la fecha invita a reflexionar sobre la tenencia consciente, la necesidad de frenar el abandono animal.

¿Por qué se celebra Día Mundial del Perro? Concientización, adopción responsable y la lucha contra el maltrato
Fuente: Anipedia- Día Mundial del Perro
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Día Mundial del Perro se celebra el 21 de julio en todo el mundo para concienciar sobre el abandono, promover la adopción responsable y luchar contra el maltrato canino.
  • La fecha se fijó en 2004 luego de que la OMS advirtiera que el 70% de los perros en el mundo no tienen hogar. En Buenos Aires, el programa Animales BA rescata canes maltratados.
  • Este día busca consolidar la tenencia responsable y fortalecer leyes contra el maltrato animal, impulsando un cambio cultural para garantizar el bienestar de las mascotas.
Resumen generado con IA

El Día Mundial del Perro se celebra cada 21 de julio con el fin de rendir un sincero homenaje a estos fieles compañeros de cuatro patas. Este día destaca su incondicional afecto, su constante presencia en la vida cotidiana y la gran relevancia que poseen en la sociedad. Más allá de las festividades, la conmemoración surge con el objetivo primordial de concientizar sobre el abandono animal, promoviendo de manera activa la adopción responsable y la toma de conciencia respecto al verdadero compromiso familiar que conlleva su cuidado.

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En el contexto actual, la presencia de estos animales abarca una diversidad de ámbitos trascendentales para la comunidad. Desempeñan funciones clave como perros de asistencia terapéutica, integrantes de fuerzas policiales y de rescate, o simplemente como afectuosos miembros del hogar. Gracias a esa versatilidad y lealtad inquebrantable, consolidan de forma permanente su bien merecido título de mejores amigos de la humanidad.

Por qué se celebra el Día Mundial del Perro

Esta fecha conmemorativa cobró relevancia internacional en 2004, a raíz de una clara advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre una preocupante realidad: el 70% de la población canina global carecía de un hogar. A partir de ese momento, el 21 de julio quedó fijado en el calendario para poner el foco sobre el maltrato y el abandono masivo que padecen millones de animales. De esta manera, el día funciona como un recordatorio urgente para fomentar la adopción responsable frente a los constantes casos de abuso y negligencia que sufren los canes.

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Por otro lado, la jornada representa una oportunidad ideal para valorar y agradecer la lealtad incondicional que estos compañeros brindan diariamente a las personas. No obstante, el festejo va más allá del simple afecto, pues exige una profunda reflexión sobre la educación de la sociedad respecto a los animales. Incorporar un perro a la vida familiar implica asumir deberes fundamentales, convirtiendo a esta fecha en un llamado directo hacia la tenencia consciente y la protección animal.

Cómo ambientar a un perro adoptado luego de la ansiedad del abandono

Antes de brindar un hogar a un animal, resulta conveniente tomarse un tiempo para interactuar con él y evaluar la compatibilidad de la convivencia. Este paso preventivo cobra especial importancia porque muchos animales callejeros, con antecedentes de abandono o violencia, experimentan cuadros de ansiedad o desarrollan conductas defensivas ante desconocidos. Frente a este panorama, resulta fundamental entender el maltrato animal como cualquier acción deliberada que cause daño innecesario, sufrimiento, estrés o la muerte a un ser sintiente.

En la Ciudad de Buenos Aires, el programa Animales BA da cuenta de esta problemática mediante intervenciones concretas derivadas de denuncias por violaciones a la Ley Nacional N.º 14.346 de maltrato animal. A través de este marco legal, el organismo logró intervenir en 75 casos de violencia y formó parte del rescate de 137 perros, reafirmando la necesidad de contar con mecanismos estatales para proteger a los animales y garantizar su bienestar.

Temas Organización Mundial de la Salud
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