Javier Milei ratificó en el cargo al juez camarista que habilitó la reforma laboral

Javier Milei oficializó la continuidad del juez Víctor Arturo Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego del acuerdo otorgado por el Senado de la Nación. La decisión le permitirá seguir integrando un tribunal clave que interviene en el expediente vinculado con la reforma laboral, incluso después de cumplir los 75 años, edad en la que los magistrados deben cesar en sus funciones.