Femicidio en Yerba Buena: Felipe Sosa seguirá en prisión preventiva por el crimen de Érika Álvarez

Lo que sucedió dentro de esa vivienda entre las 3.50 y las 7.00 de la mañana es el núcleo de la acusación. Para la Fiscalía, Sosa se valió de una "relación asimétrica de poder" y de la vulnerabilidad de la víctima para perpetrar el ataque. De acuerdo con el informe forense, el acusado golpeó a la joven con "gran violencia" en la zona del cráneo y el rostro, provocándole lesiones internas y luxaciones óseas de extrema gravedad que le causaron la muerte de manera casi inmediata.