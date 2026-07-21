Caso Érika Álvarez: qué pruebas complican a Felipe "El Militar" Sosa

La investigación por el crimen de Érika Álvarez, uno de los casos que mayor conmoción generó en Tucumán durante este año, continuará por varios meses más. En una audiencia realizada este lunes, la Justicia resolvió extender la prisión preventiva de Felipe "El Militar" Sosa, principal acusado del femicidio, y autorizó la ampliación del plazo de investigación solicitado por la Fiscalía.