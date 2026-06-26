Femicidio: qué ocurrirá con los detenidos por el crimen de Érika Álvarez

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán imputó este viernes a Felipe Sosa como único autor del femicidio de Érika Álvarez, cometido el 7 de enero, tras reformular los cargos del caso.
- La fiscalía ajustó la mecánica del crimen con nuevas pruebas, descartando coautores pero manteniendo imputadas a tres personas por encubrimiento y destrucción de rastros.
- La definición de la autoría de Sosa y los roles de encubrimiento consolidan la acusación fiscal, perfilando un juicio oral clave para la justicia de Tucumán.
La Justicia provincial reformuló este viernes los cargos en la causa que investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez, ocurrido en la madrugada del 7 de enero, y dejó a Felipe "El Militar" Sosa como único autor del crimen.
La audiencia tuvo como objetivo adecuar la descripción de los hechos a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, sin modificar las calificaciones legales ni el grado de participación atribuido a cada imputado.
La audiencia fue solicitada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, y estuvo representada por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma.
La funcionaria judicial explicó que la reformulación respondió a la incorporación de nuevas evidencias que permitieron precisar distintas circunstancias del hecho. En ese sentido, aclaró que no hubo cambios sustanciales en las imputaciones, sino ajustes vinculados con la mecánica del crimen.
"Vamos a quitar la intervención de otras personas en el femicidio y una modificación en el horario. En lo que hace a la intervención de otras personas, desde el primer momento se ha colocado a Sosa en calidad de autor, y eso no está modificado, pero de la imputación surgía la actuación de otros sujetos con otro grado de participación, y es lo que vamos a descartar", sostuvo, según consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
De esta manera, Felipe Sosa continúa acusado por el delito de femicidio, en calidad de autor.
En tanto, Justina Gordillo permanece imputada por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública, en calidad de autora.
Por su parte, Jorge Orlando "Chicho" Díaz y Nicolás Navarro siguen acusados por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, también en calidad de autores.
La acusación contra Sosa
Según la nueva formulación, el 7 de enero de 2026, alrededor de las 3.37, Érika Antonella Álvarez salió de su domicilio en San Miguel de Tucumán a bordo de un vehículo de la aplicación Uber y se dirigió a la vivienda de Felipe Sosa, ubicada en Yerba Buena, donde llegó aproximadamente a las 3.50.
La Fiscalía sostiene que entre las 3.50 y las 7, dentro de esa vivienda, Sosa, aprovechándose de una relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de la víctima por su condición de mujer, la golpeó violentamente en la cabeza y el rostro con la intención de causarle la muerte. Como consecuencia de las lesiones sufridas, Álvarez falleció por un traumatismo cráneo-facial y cervical.
Acusados por encubrimiento
Respecto de Justina Gordillo, la Fiscalía sostiene que mantuvo comunicaciones telefónicas con Sosa desde la mañana del 7 de enero y concurrió en distintas oportunidades a su domicilio. También le atribuye haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, la eliminación de rastros, la desaparición del teléfono celular y de prendas de vestir de Álvarez, así como en el lavado de la camioneta utilizada por Sosa.
Además, se le imputa haber facilitado la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires mediante la entrega de una motocicleta, dinero e información sobre la causa, actuando -según la acusación- con el propósito de obtener un beneficio patrimonial para ambos.
En cuanto a Nicolás Navarro, el Ministerio Público Fiscal sostiene que acudió al domicilio de Sosa tras recibir llamados telefónicos y que posteriormente regresó por la noche, cuando retiró dos bolsas entregadas por el acusado y se deshizo de ellas, colaborando así con el ocultamiento de pruebas y favoreciendo la evasión de la investigación.
Finalmente, la acusación contra Jorge "Chicho" Díaz señala que el 7 de enero concurrió a la vivienda de Sosa en una camioneta de la empresa Mundo Limpio y realizó tareas de limpieza para eliminar rastros del crimen. También se le atribuye haber retirado armas y municiones entregadas por Sosa para ocultarlas y contribuir de esa manera a eludir la acción de la Justicia.