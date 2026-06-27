“Que quede en claro que no maté a Érika”, declaró Felipe “El Militar” Sosa

Los presentes quedaron sorprendidos cuando su defensor adelantó que declararía. “Que quede en claro que no maté a Érika”, dijo Felipe “El Militar” Sosa. El acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez rompió el silencio después de cinco meses. Lo hizo en una audiencia en la que el Ministerio Público anunció cuáles eran las nuevas evidencias que se habían encontrado en contra de los cuatro acusados.
La joven, según la acusación que sostiene el fiscal Pedro Gallo, fue asesinada a golpes el 7 de enero en la casa donde vivía el principal imputado. Su cuerpo fue colocado en una bolsa de residuos y abandonado en un descampado de Manantial Sur. Por haber realizado maniobras de encubrimiento, fueron procesados Justina Gordillo (pareja de Sosa en esos días), Nicolás Navarro Flores (amigo personal del “Militar”) y Jorge “Chicho” Díaz (empleado de confianza del acusado).
En una audiencia realizada ayer, la auxiliar Carolina Brito Ledesma, siguiendo las instrucciones del fiscal Gallo, dijo que quedaba descartada la participación en el femicidio de otras personas. “Si bien es cierto que desde un primer momento no descartábamos la posibilidad de que hubieran intervenido terceros, con las pruebas recolectadas no se logró establecer la participación de otros individuos”, señaló, y detalló que sólo se encontraron evidencias genéticas que identificaban a Sosa.
Después de haber escuchado ese detalle, el acusado pidió declarar. “No pude haberla matado. No tenía vínculos con ella. La última vez que estuve con ella fue en mayo de 2024. Estaba totalmente solo”, declaró.
Diferencias
Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, que asumió el rol de querellante en la causa, no se mostró sorprendido por los dichos del “Militar”. “Obviamente que se debe a una estrategia defensiva que esa parte viene desplegando desde hace varios días. Es más, ya la habían adelantado en una audiencia anterior”, sostuvo el profesional en una entrevista con LA GACETA.
El abogado agregó: “La defensa del acusado ya había informado que tenían pruebas de que Érika le vendía drogas a Sosa en algún momento. Indicaron que presentarían comprobantes de transferencias para demostrar sus dichos, pero hasta el momento no lo hicieron”.
“Otra teoría que pretenden instalar es que la autopsia estuvo mal hecha y que Érika no murió por los golpes que recibió por parte del acusado”, sostuvo Garmendia.
Marcelo Cosiansi, que junto a Nicolás Ruiz Flores defiende a Sosa, también se refirió a la audiencia. “Representa un paso importante porque el escenario fáctico que hoy quedó delimitado comienza a coincidir con los planteos realizados desde el inicio de la causa”, señaló.
También dijo que la defensa incorporó informes elaborados por prestigiosos profesionales del ámbito forense del país que contradicen la autopsia. “En ese estudio se apoya la hipótesis acusatoria, por lo que entendemos que el debate sobre la causa de muerte continúa abierto”, señaló. “La defensa considera que el proceso debe concentrarse en esclarecer esas cuestiones médico-legales pendientes, ya que de ellas depende la correcta reconstrucción de los hechos”, añadió.
Cosiansi explicó que no hay nada extraño en que Sosa haya decidido romper el silencio. “Primero, es su derecho. Y después, también debe analizarse dentro del excepcional contexto en el que ocurrieron los hechos, vinculados al fallecimiento de una persona que mantenía una relación con un narco”.
Nuevos datos
Brito Ledesma, al presentar las nuevas evidencias incorporadas a la causa, también dio mayores detalles sobre el rol que habrían cumplido los otros acusados del caso:
- Justina Gordillo: habría realizado maniobras para ocultar el cuerpo de la víctima, borrar rastros, colaborar en la fuga y acordar hacerse cargo de las cuentas de Sosa.
- Nicolás Navarro Flores: la fiscalía sostuvo que colaboró con la eliminación de dos bolsas donde supuestamente estaban la ropa y el teléfono de la víctima. Además, le habría ofrecido a Sosa utilizar una propiedad de su familia para ocultar el cuerpo.
- Jorge Orlando Díaz: el empleado, según la investigación, se encargó de eliminar evidencias que podrían haber complicado aún más a Sosa. Entre otras acciones, habría limpiado la casa donde se registró el femicidio y colaborado con el ocultamiento del cuerpo de la víctima.
María Florencia Abdala, defensora de Gordillo, y Juan Pablo Bello, que representa a Díaz, cuestionaron que la teoría del fiscal no brindara mayores precisiones sobre cómo habrían colaborado sus asistidos en el ocultamiento del cuerpo. “No se dice nada del cómo, cuándo y dónde. Esta acusación es sumamente cuestionable”, sostuvo la profesional. Su colega adhirió al planteo. Patricio Char, defensor de Navarro Flores, no se opuso.
El juez Bernardo L’Erario Babot consideró correcta la reformulación de cargos y el proceso sigue encaminándose hacia el juicio.