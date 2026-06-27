“Que quede en claro que no maté a Érika”, declaró Felipe “El Militar” Sosa

Diferencias

Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, que asumió el rol de querellante en la causa, no se mostró sorprendido por los dichos del “Militar”. “Obviamente que se debe a una estrategia defensiva que esa parte viene desplegando desde hace varios días. Es más, ya la habían adelantado en una audiencia anterior”, sostuvo el profesional en una entrevista con LA GACETA.