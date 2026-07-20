Juntada diferente por el Día del Amigo: cozzy activities, manualidades y juegos de chismes

El juego consiste en armar una ronda de pequeños letreros con el abecedario, una letra por cartel. Luego, se prepara una lista de consignas para responder a cada letra. En vez de pensar nombre, cosa, color, país o provincia con cada letra, se piensan situaciones más ridículas o bizarras. El listado que usó este grupo de amigas, cuyo video se viralizó en TikTok, incluía frases como: momentos que nos mantienen humildes, frases para cortar una relación, cosas de un chico banana. “Mientras más creativas sean las categorías, más te tenés que esforzar en pensar y más gracioso es”, explicaron.