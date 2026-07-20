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Juntada diferente por el Día del Amigo: cozzy activities, manualidades y juegos de chismes

La prueba de que no es necesario gastar demasiado para tener una buena reunión para este Día del Amigo.

Juntada diferente por el Día del Amigo: cozzy activities, manualidades y juegos de chismes
Imagen generada con inteligencia artificial de ChatGPT
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Grupos de amigos en Argentina celebrarán este Día del Amigo con juntadas económicas en casa para evitar gastos excesivos de fin de mes y desconectarse de las pantallas.
  • A través de redes sociales, se viralizaron propuestas como manualidades ("cozy activities") y juegos de mesa personalizados con humor para reemplazar las salidas costosas.
  • Estas tendencias marcan un cambio hacia encuentros más íntimos, creativos y analógicos, demostrando que la diversión no depende del dinero sino de la interacción real.
Resumen generado con IA

El Día del Amigo llega, una vez más, como la excusa perfecta para reunirse en grupos y disfrutar de una tarde o una noche entre risas. Las cenas en restaurantes, aunque más cómodas y tentadoras, pueden exceder el presupuesto que la mayoría tiene llegando a fin de mes. En redes sociales se viralizaron algunas ideas que no implican demasiado gasto y que son un éxito en las reuniones.

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La diversión no tiene por qué estar mediada por el dinero o por los lujos. No hace falta hacer un gran gasto para tener un buen Día del Amigo si quienes participan se comprometen a poner su mejor predisposición. Los juegos de mesa, las reuniones temáticas y las charlas guiadas son buenas alternativas que, con una vuelta de tuerca, los grupos convirtieron en ejes de las juntadas.

Cozzy activities: una tarde de chicas diferente con amigas

Las tardes de chicas se viralizaron durante los últimos años en redes sociales. Si antes los encuentros eran salir a bailar, a comer o a tomar mates en una plaza, ahora el hogar puede ser un taller artístico para cualquiera que se anime y quiera divertirse probando una actividad diferente.

Las cozzy activities (actividades confortables) surgieron también como respuesta a un mundo atravesado por la sobreestimulación que ofrecen las pantallas y proponen dejarlas de lado por un rato. Consisten en ofrecer una opción que implique usar las manos como pintar, dibujar, hacer collages, trabajar con productos moldeables –como plastilinas, cerámica o porcelana– o armar friendship bracelets desde cero.

Día del Amigo con juegos de mesa de chismes

Otra alternativa que se popularizó en Internet son las que flexibilizan un poco las reglas de los juegos de mesa para hacerlos más personalizados, cercanos y divertidos. Un grupo de amigas creó una especie de parecarrito o tutti-fruti con consignas muy específicas que invitaron a exponerse, sincerarse y también a pasar vergüenza en el Día del Amigo.

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El juego consiste en armar una ronda de pequeños letreros con el abecedario, una letra por cartel. Luego, se prepara una lista de consignas para responder a cada letra. En vez de pensar nombre, cosa, color, país o provincia con cada letra, se piensan situaciones más ridículas o bizarras. El listado que usó este grupo de amigas, cuyo video se viralizó en TikTok, incluía frases como: momentos que nos mantienen humildes, frases para cortar una relación, cosas de un chico banana. “Mientras más creativas sean las categorías, más te tenés que esforzar en pensar y más gracioso es”, explicaron.

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