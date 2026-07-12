Cómo es el saco-cama para gatos: la alternativa ideal frente al invierno

Qué es un saco-cama para gatos

Este accesorio consiste en una estructura fabricada a partir de materiales textiles suaves y de alta capacidad térmica, la cual presenta una entrada específica en uno de sus laterales. El animal logra deslizarse hacia el interior del refugio, de manera que el tejido lo resguarda por completo emulando las condiciones de una madriguera pequeña. El diseño específico de este producto limita el contacto directo con las corrientes de aire invernales y favorece la retención del calor corporal por periodos prolongados.