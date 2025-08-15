 Sin límite de almacenamiento: cómo conseguir más espacio en Workspace de Google sin costo
Secciones
SociedadTecnología

Sin límite de almacenamiento: cómo conseguir más espacio en Workspace de Google sin costo

Google ofrece 15 GB iniciales sin cargo para navegar por los productos como Documentos o Fotos. Sin embargo esta espacio puede terminarse rápidamente.

¿Cómo conseguir más espacio en Google sin cargo?
Hace 1 Hs

Al comenzar una cuenta en Google, la compañía ofrece unas generosas 15 GB de memoria libre para utilizar, lo cual puede parecer más que suficiente. Sin embargo, este espacio disponible en Gmail puede saturarse fácilmente ya que se encuentra compartido con muchos productos de Workspace como Fotos y Drive, por lo que esa cantidad de almacenamiento puede completarse más rápido de lo que pensamos. Y la solución solo parece pagar por más lugar.

Gemini, la inteligencia artificial de Google, lanzó los chats temporales: para qué sirve y cómo activarlos

Gemini, la inteligencia artificial de Google, lanzó los chats temporales: para qué sirve y cómo activarlos

Completado el límite de espacio, nos vemos en la presión de pagar un paquete de Google One, que ofrece precios variados que pueden llegar hasta los 100 U$S. Pero si no estamos en condiciones de pagar esa suma de dinero, existe una manera de recuperar el almacenamiento perdido con una estrategia adecuada, conservando lo que nos importa y sin pagar de más.  

No hace falta ponerse a vaciar manualmente las aplicaciones de Workspace o comprarse un disco duro para trasladar los archivos. Existen maneras mucho menos extenuantes y más efectivas que consiste en realizar una simple copia de seguridad de los archivos esenciales y restablecer la capacidad de datos.

Cómo conseguir más espacio dese Gmail sin costo

Desde el medio especializado en tecnología ZDNET compartieron un paso a paso detallado para limpiar nuestra cuenta de Gmail y recuperar almacenamiento en todo el ecosistema de Workspace, sin arriesgar nuestros archivos y sin vaciar nuestro bolsillo.

1. Copia de seguridad temporal

Si estás realizando este proceso, probablemente te interese conservar correos electrónicos que podrían durar años. Por lo tanto, como medida de seguridad adicional, es recomendable hacer una copia de seguridad de tus correos electrónicos en su computadora o en un disco duro externo antes de transferirlos de vuelta a la nube.

Para ello, andá a Google Takeout y seleccioná "Google Photos" o "Drive" como los productos que deseas exportar. Seguí las instrucciones. (Una vez completada la transferencia, podés eliminar y liberar tu disco duro (HDD) para otros usos). Tené en cuenta que este proceso puede tardar un poco, dependiendo de la cantidad de correos electrónicos y la cantidad de gigabytes.

2. Transferencia a un nuevo correo

Ahora que guardaste una copia de tus correos electrónicos, es hora de transferirlos. Para ello seguí con precisión estos pasos:

1. Iniciá sesión en tu cuenta original de Gmail y hacé clic en el ícono del engranaje en la esquina superior derecha. Luego, hacé clic en "Ver todas las configuraciones".

2. Seleccioná la pestaña Reenvío POP/IMAP. Luego, seleccioná la opción "Habilitar POP para todo el correo". (POP significa Protocolo de Oficina Postal).

3. En "Cuando se accede a los mensajes con POP", tendrás varias opciones. Seleccioná "Eliminar la copia de Gmail" para eliminar automáticamente los correos de tu cuenta original después de la transferencia.

4. Seleccioná "Guardar cambios".

3. Segunda cuenta de respaldo

En este punto, podés crear tu nueva cuenta y transferir allí todos tus mensajes:

1. Para crear una nueva cuenta de Gmail sin bandeja de entrada, dbeés entrar al soporte de Google: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=en. Esta nueva cuenta te servirá como cuenta de archivo.

2. Iniciá sesión en tu nueva cuenta de archivo, hacé clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha y seleccioná "Ver todas las configuraciones".

3. Hacé clic en la pestaña Cuentas e Importar en la parte superior. Luego, "Agregar una cuenta de correo" junto a "Consultar el correo de otras cuentas".

4. En la ventana emergente, ingresá el nombre de su cuenta de Gmail original y luego apretá "Siguiente".

5. Seleccioná “Importar correos electrónicos de mi otra cuenta (POP3)” y luego “Siguiente” nuevamente.

 6. Ingresá la contraseña de su cuenta de Gmail original.

Tené en cuenta que es posible que también necesites crear una contraseña temporal de la aplicación de Google para sincronizar las cuentas.

Simplemente creá un nombre para la contraseña, como "Transferencia de correo electrónico", y luego hacé clic en "Crear". Aparecerá una ventana emergente con tu nueva contraseña de 16 dígitos. Anotala o haz una captura de pantalla hasta que puedas descartarla. Google solo te la mostrará una vez.

 7. Una vez que hayas sincronizado tus cuentas, buscá Puerto y seleccioná "995".

 8. A continuación, deberás marcar tres casillas:

- Utilice siempre una conexión segura (SSL) al recuperar correo

- Etiquetar los mensajes entrantes

- Archivar mensajes entrantes (Omitir la Bandeja de entrada)

9. Por último, seleccioná “Agregar cuenta”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

Baja importante para la NASA: tras nueve meses varado en el espacio, Butch Wilmore anunció su retiro

Baja importante para la NASA: tras nueve meses varado en el espacio, "Butch" Wilmore anunció su retiro

Perfecta para la merienda y el desayuno: receta de brownie sin azúcar ni manteca

Perfecta para la merienda y el desayuno: receta de brownie sin azúcar ni manteca

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
2

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
4

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Lisandro Catalán: Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta
6

Lisandro Catalán: "Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta"

Más Noticias
Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”

El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Comentarios