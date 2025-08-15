Sin límite de almacenamiento: cómo conseguir más espacio en Workspace de Google sin costo

Al comenzar una cuenta en Google, la compañía ofrece unas generosas 15 GB de memoria libre para utilizar, lo cual puede parecer más que suficiente. Sin embargo, este espacio disponible en Gmail puede saturarse fácilmente ya que se encuentra compartido con muchos productos de Workspace como Fotos y Drive, por lo que esa cantidad de almacenamiento puede completarse más rápido de lo que pensamos. Y la solución solo parece pagar por más lugar.