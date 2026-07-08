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Cómo liberar espacio en tu celular sin borrar fotos: siete trucos para recuperar almacenamiento

Si tu celular se quedó sin memoria, existen varias formas de recuperar espacio sin borrar fotos ni archivos importantes. Siete consejos para optimizar el almacenamiento en Android y iPhone.

El ajuste que casi nadie revisa y puede liberar mucho espacio en el celular
El ajuste que casi nadie revisa y puede liberar mucho espacio en el celular El País
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Para evitar la falta de memoria, se difundió una guía con siete trucos que permiten a usuarios de Android e iOS liberar espacio en sus celulares sin necesidad de borrar fotos.
  • Ante el colapso de memoria por apps y archivos temporales, se propone limpiar la caché, vaciar papeleras, usar la nube y optimizar el almacenamiento de WhatsApp.
  • Estas soluciones permiten mantener el rendimiento del teléfono y conservar archivos valiosos a largo plazo, evitando la necesidad de adquirir dispositivos de mayor capacidad.
Resumen generado con IA

Quedarse sin espacio en el celular es un problema cada vez más frecuente. Fotos, videos, aplicaciones y archivos temporales pueden llenar la memoria del dispositivo y afectar su rendimiento. Sin embargo, antes de empezar a borrar recuerdos o desinstalar aplicaciones importantes, existen varias formas de liberar almacenamiento sin perder información valiosa.

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Antes de comenzar a eliminar archivos, conviene revisar el apartado de almacenamiento del sistema. Tanto Android como iOS ofrecen un resumen que muestra cuánto espacio utilizan las aplicaciones, las fotos, los videos, los documentos y los archivos temporales. Esa información permite detectar qué categorías ocupan más memoria y tomar decisiones para optimizar el almacenamiento sin borrar contenido importante.

Siete formas de liberar espacio en el celular

1. Limpiar la caché de las aplicaciones

Aplicaciones como TikTok, Instagram, Chrome o YouTube almacenan archivos temporales para funcionar con mayor rapidez. Con el paso del tiempo, esos datos pueden ocupar varios gigabytes.

En Android, la caché se puede borrar desde Ajustes > Aplicaciones, seleccionando la app y luego la opción Limpiar caché. En iPhone, una forma de eliminar esos archivos es desinstalar y volver a instalar la aplicación, sin perder la cuenta.

2. Revisar la carpeta de descargas

La carpeta de descargas suele acumular documentos, imágenes y archivos que muchas veces quedan olvidados.

En Android puede encontrarse desde la aplicación Archivos, mientras que en iPhone está disponible en Archivos > En este iPhone > Descargas.

3. Vaciar las papeleras

Eliminar un archivo no siempre significa que desaparezca de inmediato. Servicios como Google Fotos, Gmail, Google Drive y la galería del teléfono conservan los elementos borrados durante un tiempo antes de eliminarlos definitivamente.

Vaciar esas papeleras permite recuperar espacio de forma inmediata.

4. Guardar las fotos en la nube

Google Fotos e iCloud ofrecen la posibilidad de respaldar imágenes y videos en la nube para reducir el espacio ocupado en el dispositivo. Una vez realizada la copia de seguridad, es posible eliminar las versiones almacenadas en el celular sin perder el contenido.

5. Administrar el almacenamiento de WhatsApp

WhatsApp suele convertirse en uno de los principales responsables de la falta de espacio debido a los archivos que llegan a través de grupos y conversaciones. Desde la sección Almacenamiento y datos es posible identificar los videos, fotos y documentos más pesados para eliminarlos sin borrar los chats.

6. Archivar aplicaciones que casi no se usan

Si hay aplicaciones que solo se utilizan de manera ocasional, una alternativa es archivarlas. Esta función elimina la aplicación del dispositivo, pero conserva la información asociada para recuperarla cuando vuelva a instalarse.

7. Pasar archivos a una computadora o una tarjeta SD

En los dispositivos Android compatibles, mover fotos, videos y documentos a una tarjeta SD ayuda a liberar memoria rápidamente. En el caso del iPhone, otra opción consiste en copiar las imágenes y videos a una computadora y, una vez verificado el respaldo, eliminarlos del teléfono.

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