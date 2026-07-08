Cómo liberar espacio en tu celular sin borrar fotos: siete trucos para recuperar almacenamiento

Antes de comenzar a eliminar archivos, conviene revisar el apartado de almacenamiento del sistema. Tanto Android como iOS ofrecen un resumen que muestra cuánto espacio utilizan las aplicaciones, las fotos, los videos, los documentos y los archivos temporales. Esa información permite detectar qué categorías ocupan más memoria y tomar decisiones para optimizar el almacenamiento sin borrar contenido importante.