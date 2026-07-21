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Camila Homs estuvo en Ezeiza, en la recibida a la Selección, intentando huir de las cámaras

La influencer llegó al aeropuerto junto a su bebé para esperar a las personas más importantes de su vida, sus hijos mayores.

Camila Homs estuvo en Ezeiza, en la recibida a la Selección, intentando huir de las cámaras
Foto: captura de TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Camila Homs fue al aeropuerto de Ezeiza tras la final del Mundial para recibir a sus hijos, quienes regresaban de EE.UU., buscando evitar las cámaras de la prensa.
  • La influencer, madre de los hijos de Rodrigo De Paul, fue abordada por periodistas mientras esperaba con su bebé. Explicó brevemente que solo iba a buscar a su familia.
  • El hecho refleja cómo Homs prioriza el bienestar de sus hijos y busca mantener un perfil bajo frente al asedio mediático derivado de su conflictiva separación de De Paul.
Resumen generado con IA

Mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera mediática, Camila Homs estuvo presente en la recepción a los jugadores de la Selección. La llegada de la influencer sorprendió, dado que su relación con Rodrigo de Paul terminó bajo condiciones que le produjeron enojo durante meses. Pero, con una hija y un hijo de por medio, explicó por qué fue a recibir a los jugadores a Ezeiza luego de la final de la Copa del Mundo.

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La Selección dirigida por Lionel Scaloni terminó devastada luego de su caída contra la selección española. Entre lágrimas, pedidos de disculpa públicos y frustraciones, los jugadores y el cuerpo técnico atravesaron las horas posteriores al partido del domingo. Pese a ello, miles se congregaron en aeropuertos, calles y puntos nodales de todo el país para agradecer por el desempeño que tuvieron. Entre ellos, estuvo Cami Homs.

Cami Homs intentó evitar las cámaras en Ezeiza

Inevitablemente, la presencia de Homs en el aeropuerto internacional despertó curiosidad. Aunque la influencer intentó esconderse de los periodistas para evitar dar declaraciones, fue encontrada por un movilero de “Hablemos de esto” (TN). Con una negativa desde el principio, las respuestas de Homs fueron amables pero esquivas y así logró escapar de la cámara.

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Interpelada por el movilero de TN, mientras intentaba claramente evitar ser vista, Homs esperaba con Aitana en sus brazos, la bebé que nació en enero fruto de su relación con José “el Principito” Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata.

¿Por qué Cami Homs fue a Ezeiza?

Con respuestas cordiales pero vagas, Homs contó qué la llevaba a estar presente en el aeropuerto, entre los familiares de los jugadores. Es que, como madre de los hijos de De Paul, también esperaba a su familia. “No voy a hablar, chicos”, dijo en un principio, para después aclarar que estaba allí por sus hijos. Los niños también convivieron con Tini Stoessel, actual pareja de De Paul.

“No tengo nada para decir”, dijo además, con pena, alejándose nuevamente de las cámaras de TN. Tras algunos intentos más de preguntas por parte del movilero, se alejó definitivamente, no sin antes asegurar que Francesca y Bautista, sus hijos mayores, llegaban desde Estados Unidos acompañados por su abuela.

El tierno posteo de Cami Homs por el cumpleaños de su hijo

La semana pasada, mientras Bautista De Paul se encontraba de viaje por la Copa del Mundo junto a su hermana para ver a su padre, cumplió cinco años. En homenaje, su madre le dedicó un tierno posteo en su cuenta de Instagram, @camihoms. “Un día como hoy hace cinco años llegabas vos. Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos, pero las palabras no alcanzan para describir tu bondad y dulzura que hacen desbordar mi corazón”, escribió.

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Homs también hizo referencia a los sentimientos que le generaba escuchar hablar de su hijo: “Me brillan los ojos”. Pero la distancia hizo lo suyo y las semanas de separación le costaron. Pese a ello, la influencer aseguró: “Si vos sos feliz, mamá también”. “Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. ¡Feliz cumpleaños, hijito! No puedo explicar cuánto te amo”, cerró.

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