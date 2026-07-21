Camila Homs estuvo en Ezeiza, en la recibida a la Selección, intentando huir de las cámaras

Mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera mediática, Camila Homs estuvo presente en la recepción a los jugadores de la Selección. La llegada de la influencer sorprendió, dado que su relación con Rodrigo de Paul terminó bajo condiciones que le produjeron enojo durante meses. Pero, con una hija y un hijo de por medio, explicó por qué fue a recibir a los jugadores a Ezeiza luego de la final de la Copa del Mundo.