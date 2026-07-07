"Lo mejor fue el corazón": De Paul destacó la reacción de la selección argentina tras la remontada ante Egipto

Resumen para apurados
- Rodrigo De Paul destacó el corazón de la selección argentina tras remontar un 2-0 ante Egipto y ganar 3-2 en Atlanta, logrando el pase a cuartos de final del Mundial.
- Tras ir perdiendo por dos goles, el equipo revirtió el marcador con actitud y juego colectivo, en un torneo marcado por la paridad y la eliminación de grandes candidatos.
- Con esta clasificación a cuartos de final, Argentina sigue firme en la defensa del título mundial, consolidando su fortaleza mental para afrontar las próximas fases.
La selección argentina volvió a mostrar su capacidad de reacción al remontar un 2-0 frente a Egipto y meterse en los cuartos de final del Mundial. Después del agónico 3-2 en Atlanta, Rodrigo De Paul destacó la fortaleza mental del plantel y explicó cómo lograron sobreponerse a un escenario que parecía adverso. "La mentalidad siempre es la misma, con las ganas de pasar y creyendo en lo que hacemos. Hay un momento en el que viene esa pausa para reflejar y bajar un poco las emociones para hacer lo que sabemos", explicó el mediocampista.
El volante reconoció que la clasificación volvió a construirse desde la convicción del grupo y resaltó el nivel colectivo que mostró el equipo cuando más lo necesitaba. "Tenemos un equipazo. Después creo que el equipo lo hizo muy bien. Todo el equipo", afirmó, al analizar la remontada que permitió a la selección argentina seguir en carrera en la defensa del título mundial.
"Hoy el corazón hizo la diferencia"
Al ser consultado sobre el aspecto más destacado del equipo durante la remontada, De Paul no dudó en señalar el carácter del plantel. "Lo mejor fue el corazón, la actitud, cómo enfrentó la adversidad y creer. Siempre creer en que lo podemos hacer", sostuvo. Para el mediocampista, esa confianza fue el factor determinante para dar vuelta un partido que, durante varios minutos, parecía escaparse.
El futbolista también se refirió al desarrollo del Mundial y consideró que el nivel de paridad quedó reflejado en las sorpresas que ya dejó el torneo. "Este Mundial va a ser así. Hay un montón de candidatos que ya no están y a todas las selecciones les está costando. Es muy parejo", analizó. Sin embargo, aseguró que el grupo está preparado para afrontar ese tipo de escenarios. "Nosotros estamos muy predispuestos en los momentos en los que haya que sufrir. Creo que lo tenemos adentro y ese es un punto a favor", agregó.
De Paul cerró con un mensaje que sintetizó el espíritu con el que la selección argentina afronta la recta decisiva de la Copa del Mundo. "Seguramente tocará seguir sufriendo, pero lo vamos a seguir haciendo", concluyó, convencido de que la entrega y la personalidad volverán a ser las principales armas del equipo en la búsqueda de un nuevo título.