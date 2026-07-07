"Lo mejor fue el corazón": De Paul destacó la reacción de la selección argentina tras la remontada ante Egipto

El futbolista también se refirió al desarrollo del Mundial y consideró que el nivel de paridad quedó reflejado en las sorpresas que ya dejó el torneo. "Este Mundial va a ser así. Hay un montón de candidatos que ya no están y a todas las selecciones les está costando. Es muy parejo", analizó. Sin embargo, aseguró que el grupo está preparado para afrontar ese tipo de escenarios. "Nosotros estamos muy predispuestos en los momentos en los que haya que sufrir. Creo que lo tenemos adentro y ese es un punto a favor", agregó.