“No voy a hablar de ellos”: la reacción de Camila Homs al ser consultada por Tini y Rodrigo de Paul

Camila Homs no ocultó su enojo y abandonó una entrevista cuando le consultaron sobre el casamiento de su ex el futbolista Rodrigo De Paul y Martina “Tini” Stoessel.
Durante un reportaje en la que hablaba de su embarazo, sus proyectos laborales y su relación con el mediocampista de Estudiantes de La Plata, un periodista le consultó directamente: “¿Cómo vivís el tema del casamiento de Rodrigo con Tini? ¿Te enteraste por los medios o por tus hijos?”.
La modelo, visiblemente incómoda, reaccionó de manera tajante: “No voy a hablar de ellos, ¡gracias, chau!”. Acto seguido, lanzó un beso a las cámaras y se retiró del lugar mientras los cronistas insistían con las preguntas.
A comienzos de agosto, Homs sorprendió al anunciar que estaba esperando una hija junto a José Sosa. Lo hizo durante una fiesta en la que revelaron el género del bebé, confirmando que será una nena.
En diálogo con Puro Show (El Trece), expresó: “Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida, tuve antojos... no muy raros, pero sí”. En el plano laboral, aseguró estar abierta a nuevas oportunidades: “Hice streaming, estuvo bueno, me divertí muchísimo, fue como una charla de amigas”, contó sobre su reciente experiencia en medios digitales.
La reacción de sus hijos
La modelo también se refirió a cómo recibieron la noticia sus hijos Bautista y Francesca, fruto de su relación con De Paul: “De a poco va fluyendo todo, al principio costó pero ahora todo súper”, reveló, mostrando su entusiasmo por la llegada de la nueva integrante de la familia.