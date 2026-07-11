Crecen los créditos hipotecarios: cuáles son los requisitos para acceder a uno

Resumen para apurados
- En junio, los bancos en Argentina otorgaron más de 1.800 créditos hipotecarios por US$ 150 millones gracias a la baja de tasas y flexibilización de requisitos de acceso.
- La flexibilización incluye menor exigencia en el scoring de ingresos (desde 2,2 salarios mínimos) y el uso de créditos indexados por UVA con tasas del 6% nominal anual.
- Este repunte, el primero positivo desde marzo, marca un síntoma de recuperación en el sector inmobiliario y proyecta una reactivación sostenida del financiamiento.
La flexibilización en el scoring que imponen los bancos para acceder a créditos hipotecarios, sumada a la baja en las tasas de interés, constituyó uno de los principales motivos por los que el crédito hipotecario tuvo un repunte en junio. El sexto mes del año fue el primero positivo desde marzo, mes en el que los indicadores dejaron de ser positivos en la economía argentina.
Según trascendió, el sector bancario informó que se otorgaron más de 1.800 créditos hipotecarios solo en el mes de junio por un monto aproximado de US$ 150 millones. El fenómeno se explica por las nuevas condiciones para acceder a los créditos. Aunque junio no alcanzó los valores que se habían registrado en 2025 –pico de otorgamiento de créditos hipotecarios–, los bancarios ven las medidas con buenos ojos.
Por qué se otorgaron más créditos hipotecarios
Los créditos para acceder a la vivienda modificaron sus criterios de ingreso, reactivando la demanda. El economista de la Universidad de La Matanza, Andrés Salinas, explicó que se trata de “síntomas de recuperación luego de una mejora en las condiciones de los créditos que comenzó a finales del primer trimestre de este año”.
Los créditos hipotecarios del Banco Nación tienen una Tasa Nominal Anual del 6%. Así, la cotización de la primera cuota dependerá de tres valores: el monto solicitado, el plazo pactado u ofrecido por el banco y la cotización de la UVA, que es actualizada a diario por el BCRA. En conjunto, las tres cifras indicarán cuánto debería pagar un solicitante al mes.
Cuáles son las condiciones para acceder a créditos hipotecarios
Las condiciones para acceder a un crédito hipotecario pueden variar levemente entre un banco y otro, según lo que se solicite. El Banco Hipotecario, por ejemplo, permite acceder a un crédito a empleados en relación de dependencia, trabajadores independientes y jubilados. Es una línea basada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Los requisitos son:
- No registrar antecedentes desfavorables en el Banco Hipotecario ni en el Sistema Financiero.
- Edad para acceder al crédito: mínima 18 años, máxima 65 años al otorgamiento.
- Edad máxima al cancelar el crédito: 75 años.
- Ingreso mínimo: 2,2 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil), puede sumar ingresos con su cónyuge o conviviente.
- Antigüedad laboral mínima: relación de dependencia: 1 año; independientes: 1 año.