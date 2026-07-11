Crecen los créditos hipotecarios: cuáles son los requisitos para acceder a uno

La flexibilización en el scoring que imponen los bancos para acceder a créditos hipotecarios, sumada a la baja en las tasas de interés, constituyó uno de los principales motivos por los que el crédito hipotecario tuvo un repunte en junio. El sexto mes del año fue el primero positivo desde marzo, mes en el que los indicadores dejaron de ser positivos en la economía argentina.