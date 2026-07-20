“Siempre vas a ser el mejor”: el emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras la final del Mundial
La esposa del capitán argentino le dedicó una sentida publicación en sus redes sociales tras la derrota de la Selección ante España. Destacó su resiliencia, su mentalidad para dar todo "hasta el último segundo" y la fuerza con la que se levanta ante cada golpe.
Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo consoló a Lionel Messi en Instagram con un emotivo mensaje de apoyo tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.
- La publicación ocurrió luego de que la Selección perdiera en el tiempo suplementario. El capitán de 39 años disputó así su sexto y último torneo mundialista.
- El mensaje destaca el rol de la familia como sostén del futbolista al cerrar su ciclo histórico en mundiales, en medio de repercusiones globales por el resultado.
El dolor por la caída de la Selección Argentina ante España en la definición del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y muestras de afecto alrededor del capitán nacional. En medio del clima de nostalgia y orgullo que envolvió la despedida de Lionel Messi de las copas del mundo, su esposa, Antonela Roccuzzo, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras cargadas de admiración y contención familiar.
A través de su cuenta de Instagram, Roccuzzo compartió un sentido mensaje dedicado al rosarino de 39 años, en el que puso el foco no solo en sus virtudes futbolísticas, sino también en los valores humanos y la fortaleza mental que marcaron su carrera profesional.
"Una manera de levantarte una y otra vez"
En su publicación, Antonela remarcó la capacidad de lucha del astro argentino, quien disputó en Estados Unidos, Canadá y México su sexta y última Copa del Mundo, alcanzando la final por tercera vez en su trayectoria.
“Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos”, escribió Roccuzzo para abrir su dedicatoria al capitán.
Asimismo, la rosarina hizo hincapié en la entrega incondicional del futbolista durante todo el encuentro definitorio y a lo largo del certamen, donde la Albiceleste debió sobreponerse a pasajes complejos antes de caer agónicamente en el tiempo suplementario.
“Pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, concluyó.
El sostén íntimo tras el cierre de un ciclo histórico
El mensaje de Roccuzzo se sumó a las miles de muestras de cariño que recibió el capitán argentino luego de que hiciera público su propio balance del torneo y confirmara el final de su camino en mundiales. En un contexto atravesado por la desilusión de quedar a las puertas del bicampeonato, las palabras de su círculo íntimo volvieron a reflejar el pilar fundamental que representó su familia a lo largo de más de dos décadas de competencia en el máximo nivel.