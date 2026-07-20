“Siempre vas a ser el mejor”: el emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras la final del Mundial

El mensaje de Roccuzzo se sumó a las miles de muestras de cariño que recibió el capitán argentino luego de que hiciera público su propio balance del torneo y confirmara el final de su camino en mundiales. En un contexto atravesado por la desilusión de quedar a las puertas del bicampeonato, las palabras de su círculo íntimo volvieron a reflejar el pilar fundamental que representó su familia a lo largo de más de dos décadas de competencia en el máximo nivel.