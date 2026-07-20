El mensaje de David Beckham para Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

El mensaje refleja la estrecha relación que mantienen desde la llegada de Messi al Inter Miami en 2023. De hecho, el rosarino tampoco regresó a la Argentina junto al resto de la delegación encabezada por Lionel Scaloni. Tras la final viajó directamente a Miami junto a su familia, ya que el conjunto estadounidense volverá a competir este miércoles frente a Chicago Fire por la MLS.