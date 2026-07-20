El mensaje de David Beckham para Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- David Beckham consoló a Lionel Messi en Instagram tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, expresando el orgullo de todo el Inter Miami.
- El mensaje llega tras la caída argentina por 1-0 frente a España. Messi, afectado por la derrota, viajó directo a Miami para reincorporarse a los entrenamientos de su club.
- El gesto consolida el fuerte vínculo entre Messi y el Inter Miami, mientras el capitán busca dar vuelta la página rápidamente para volver a competir este miércoles en la MLS.
La derrota de la Selección ante España en la final del Mundial 2026 dejó numerosas muestras de apoyo para Lionel Messi. Una de las más destacadas llegó desde Estados Unidos, donde David Beckham, histórico exfutbolista inglés y copropietario del Inter Miami, le dedicó un sentido mensaje al capitán de la Albiceleste.
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Beckham compartió una fotografía de Messi visiblemente emocionado, con la medalla de plata colgada al cuello tras la definición disputada ante España.
"Nuestro capitán. No podríamos estar más orgullosos", escribió el exjugador del Manchester United y del Real Madrid, en un gesto que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El mensaje refleja la estrecha relación que mantienen desde la llegada de Messi al Inter Miami en 2023. De hecho, el rosarino tampoco regresó a la Argentina junto al resto de la delegación encabezada por Lionel Scaloni. Tras la final viajó directamente a Miami junto a su familia, ya que el conjunto estadounidense volverá a competir este miércoles frente a Chicago Fire por la MLS.
Beckham no solo tuvo palabras para el capitán argentino. También utilizó sus redes sociales para felicitar a la selección española por la conquista de su segundo Mundial.
Junto a imágenes de los festejos de la "Furia Roja", escribió: "¡Campeones del Mundo! ¡Viva España! Felicitaciones a España por el torneo perfecto".
El reconocimiento llegó después de una final que terminó con victoria española por 1-0 gracias a un gol agónico de Ferran Torres, resultado que frustró el sueño de Argentina de conseguir el bicampeonato del mundo.
La definición también estuvo marcada por la expulsión de Enzo Fernández en los minutos finales y por una de las imágenes más impactantes de la jornada: Lionel Messi, entre lágrimas, saludando a los hinchas argentinos tras recibir la medalla de subcampeón.
En medio de ese difícil momento, el mensaje de Beckham se sumó a las numerosas muestras de respaldo que recibió el capitán argentino, quien ya dio vuelta la página y volverá rápidamente a la actividad con el Inter Miami.