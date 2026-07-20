Copa del Mundo

El mensaje de David Beckham para Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

El copropietario del Inter Miami compartió una emotiva imagen del capitán argentino luego de la caída ante España y también felicitó a la "Furia Roja" por la conquista de la Copa del Mundo.

David Beckham, copropietario de Inter Miami.
David Beckham, copropietario de Inter Miami.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • David Beckham consoló a Lionel Messi en Instagram tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, expresando el orgullo de todo el Inter Miami.
  • El mensaje llega tras la caída argentina por 1-0 frente a España. Messi, afectado por la derrota, viajó directo a Miami para reincorporarse a los entrenamientos de su club.
  • El gesto consolida el fuerte vínculo entre Messi y el Inter Miami, mientras el capitán busca dar vuelta la página rápidamente para volver a competir este miércoles en la MLS.
Resumen generado con IA

La derrota de la Selección ante España en la final del Mundial 2026 dejó numerosas muestras de apoyo para Lionel Messi. Una de las más destacadas llegó desde Estados Unidos, donde David Beckham, histórico exfutbolista inglés y copropietario del Inter Miami, le dedicó un sentido mensaje al capitán de la Albiceleste.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Beckham compartió una fotografía de Messi visiblemente emocionado, con la medalla de plata colgada al cuello tras la definición disputada ante España.

"Nuestro capitán. No podríamos estar más orgullosos", escribió el exjugador del Manchester United y del Real Madrid, en un gesto que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El mensaje refleja la estrecha relación que mantienen desde la llegada de Messi al Inter Miami en 2023. De hecho, el rosarino tampoco regresó a la Argentina junto al resto de la delegación encabezada por Lionel Scaloni. Tras la final viajó directamente a Miami junto a su familia, ya que el conjunto estadounidense volverá a competir este miércoles frente a Chicago Fire por la MLS.

Beckham no solo tuvo palabras para el capitán argentino. También utilizó sus redes sociales para felicitar a la selección española por la conquista de su segundo Mundial.

Junto a imágenes de los festejos de la "Furia Roja", escribió: "¡Campeones del Mundo! ¡Viva España! Felicitaciones a España por el torneo perfecto".

La publicación de Beckham La publicación de Beckham

El reconocimiento llegó después de una final que terminó con victoria española por 1-0 gracias a un gol agónico de Ferran Torres, resultado que frustró el sueño de Argentina de conseguir el bicampeonato del mundo.

La definición también estuvo marcada por la expulsión de Enzo Fernández en los minutos finales y por una de las imágenes más impactantes de la jornada: Lionel Messi, entre lágrimas, saludando a los hinchas argentinos tras recibir la medalla de subcampeón.

En medio de ese difícil momento, el mensaje de Beckham se sumó a las numerosas muestras de respaldo que recibió el capitán argentino, quien ya dio vuelta la página y volverá rápidamente a la actividad con el Inter Miami.

Temas Mundial 2026 EspañaLionel MessiDavid BeckhamSelección Argentina de fútbolCopa del ReyMajor League SoccerLionel ScaloniEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
2

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
4

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial
6

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

Más Noticias
Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Comentarios