Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

Resumen para apurados
- Lionel Messi arribó este martes a Rosario junto a su familia para descansar, tras perder el domingo la final del Mundial 2026 ante España con la selección argentina.
- El capitán llegó bajo un discreto operativo de seguridad tras hacer escala en Miami, mientras que el resto de la delegación argentina ya había arribado el lunes a Ezeiza.
- Tras unos días de descanso en Funes, el capitán retornará a Estados Unidos para sumarse al Inter Miami, donde compartirá plantel con el recién incorporado Rodrigo De Paul.
Dos días después de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi regresó al país. El capitán aterrizó este martes a las 6.30 en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia.
La llegada del rosarino se produjo tras una breve estadía en Miami, adonde había viajado inmediatamente después de la final disputada el domingo en Estados Unidos. A diferencia del resto del plantel dirigido por Lionel Scaloni, Messi optó por no regresar de inmediato con la delegación y tomó un vuelo hacia la ciudad donde reside habitualmente antes de emprender viaje hacia Rosario.
El operativo para recibir al capitán fue discreto, aunque contó con un fuerte despliegue de seguridad. La aeronave fue derivada a un sector apartado del aeropuerto y los trámites migratorios se realizaron dentro del propio avión. Una vez finalizado el procedimiento, Messi y su familia abordaron un vehículo que los trasladó hasta su casa en el Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes, en el Gran Rosario.
Pese a las medidas de seguridad, decenas de hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del aeropuerto y también al ingreso del barrio privado para darle la bienvenida. Muchos llevaron carteles de agradecimiento por el recorrido de la Selección en el Mundial.
El regreso de Messi también se da después de que, durante la fase de grupos del Mundial, circularan versiones sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi. En aquel momento, la familia difundió un comunicado para desmentir los rumores y aclaró que se encontraba recuperándose de un cuadro de salud, motivo por el cual no pudo viajar a Estados Unidos para acompañar al capitán argentino.
Tras este breve descanso en Rosario, Messi volverá a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter Miami, donde volverá a compartir equipo con Rodrigo De Paul, una de las incorporaciones recientes del conjunto estadounidense.
Mientras tanto, el resto de la delegación argentina regresó el lunes al país. El vuelo AR1971 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18 con Lionel Scaloni, Claudio "Chiqui" Tapia y buena parte del plantel. Miles de hinchas se acercaron hasta el predio de la AFA para agradecer el esfuerzo y el recorrido de un equipo que, pese a caer por 1 a 0 ante España en la final, volvió a instalar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.