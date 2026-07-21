Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

Mientras tanto, el resto de la delegación argentina regresó el lunes al país. El vuelo AR1971 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18 con Lionel Scaloni, Claudio "Chiqui" Tapia y buena parte del plantel. Miles de hinchas se acercaron hasta el predio de la AFA para agradecer el esfuerzo y el recorrido de un equipo que, pese a caer por 1 a 0 ante España en la final, volvió a instalar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.