Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

El partido de cuartos de final acababa de terminar. Argentina había vencido a Suiza clasificándose para disputar la semifinal con Inglaterra y todos festejaban con felicidad. En medio de la euforia estaba Agustín Varela, un hincha tucumano que estaba a punto de cumplir un sueño impensado. Impulsado por el amor a la Selección y a la adrenalina del momento, logró sortear los controles policiales para ingresar en las tribunas VIP del estadio de Kansas, se mezcló entre los invitados y familiares del equipo argentino, y pudo conocer a los jugadores de la selección argentina y crear uno de los mejores recuerdos de su vida.