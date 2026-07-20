Rosario Central rompió el silencio tras la polémica por Messi y anunció acciones legales

Resumen para apurados
- Rosario Central anunció acciones legales tras la polémica en Argentina por omitir a Lionel Messi en un posteo de agradecimiento a la Selección luego del Mundial 2026.
- El club explicó que la foto, no editada, buscaba homenajear al juvenil de su cantera Giovani Lo Celso en su único partido titular frente a Jordania durante el torneo.
- Con demandas legales en marcha contra detractores, el conflicto expone la tensión entre la identidad de los clubes y la política nacional respecto al ídolo futbolístico.
Rosario Central salió al cruce de la polémica que se desató luego de publicar un mensaje de agradecimiento a la Selección tras el Mundial 2026 en el que no aparecía Lionel Messi. Ante la repercusión nacional que generó la publicación, el club emitió un extenso comunicado para explicar los motivos de la elección de la imagen, defender su postura y anunciar que iniciará acciones legales contra quienes, según sostuvo, agraviaron a la institución.
La entidad rosarina aclaró que el objetivo del posteo era destacar a un futbolista surgido de sus divisiones inferiores. "Se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club", indicó.
Además, explicó que la fotografía utilizada correspondía a la formación inicial del partido frente a Jordania, el único encuentro en el que Lo Celso fue titular durante el Mundial 2026.
Uno de los puntos centrales del comunicado fue la desmentida sobre una supuesta edición de la imagen para excluir al capitán argentino. "No se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo", aseguró Rosario Central, al tiempo que reivindicó su derecho a publicar el contenido bajo la "libertad de expresión que rige en nuestro territorio".
El club también manifestó su malestar por la magnitud que tomó la controversia. "Nos causa una enorme sorpresa la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol", expresó.
Como consecuencia de lo que calificó como un "ataque indiscriminado", la institución anunció que "iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución".
En otro tramo del documento, Rosario Central cuestionó la participación de dirigentes y funcionarios públicos en la discusión. "En ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo", señaló.
Finalmente, el club buscó despejar cualquier duda sobre su postura respecto de Lionel Messi y de la Selección Argentina. Reafirmó su "sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección Argentina" y dedicó un párrafo especial al capitán.
"Nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona", expresó el comunicado, que además destacó la "excelente relación de años" que la institución mantiene con la familia del astro rosarino. De esta manera, Rosario Central intentó cerrar una polémica que se instaló en las redes sociales tras la ausencia de Messi en una publicación que, según explicó, tenía como único objetivo homenajear a Giovani Lo Celso.