Rosario Central rompió el silencio tras la polémica por Messi y anunció acciones legales

Rosario Central salió al cruce de la polémica que se desató luego de publicar un mensaje de agradecimiento a la Selección tras el Mundial 2026 en el que no aparecía Lionel Messi. Ante la repercusión nacional que generó la publicación, el club emitió un extenso comunicado para explicar los motivos de la elección de la imagen, defender su postura y anunciar que iniciará acciones legales contra quienes, según sostuvo, agraviaron a la institución.