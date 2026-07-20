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Jugó con Lionel Messi en Inter Miami y ahora buscará eliminar a Boca de la Copa Sudamericana

Tomás Avilés, defensor de 22 años surgido en Racing, es el refuerzo de O'Higgins para el segundo semestre. Compartió plantel con Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba, y será una de las cartas del equipo chileno en la Bombonera.

Tomás Avilés es uno de los refuerzos de O'Higgins para esta temporada.
Tomás Avilés es uno de los refuerzos de O'Higgins para esta temporada.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El defensor Tomás Avilés, excompañero de Messi en Inter Miami, jugará este jueves con O'Higgins ante Boca en la Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.
  • Con 22 años, Avilés surgió en Racing, fue transferido a la MLS donde ganó tres títulos junto a estrellas mundiales y representó a las selecciones juveniles de Argentina y Chile.
  • El debut de Avilés en O'Higgins ante Boca representa un paso clave para consolidar su carrera y liderar la defensa chilena en busca de la clasificación a octavos de final.
Resumen generado con IA

Boca tendrá este jueves un rival con una historia particular en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Entre los refuerzos de O'Higgins aparece Tomás Avilés, un joven defensor central que llega con un recorrido poco habitual para su edad: compartió plantel con Lionel Messi en Inter Miami y ahora intentará convertirse en uno de los grandes obstáculos para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Con apenas 22 años, el marcador central nacido en Río Gallegos inició su carrera en las divisiones inferiores de Racing. Debutó en Primera División en 2023, cuando Fernando Gago era el entrenador de la "Academia", y rápidamente despertó el interés del Inter Miami.

El conjunto estadounidense desembolsó cerca de nueve millones de dólares por el 80% de su ficha y lo incorporó a un plantel repleto de estrellas.

En la MLS, Avilés compartió vestuario con Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Durante ese ciclo conquistó tres títulos: la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025, acumulando experiencia junto a algunos de los futbolistas más importantes de la última generación.

Su historia con las selecciones también tiene un capítulo singular. Gracias a la ascendencia chilena de su abuela obtuvo esa nacionalidad y disputó el Sudamericano Sub-20 de 2023 con la selección trasandina.

Sin embargo, meses después recibió el llamado de Javier Mascherano para integrar la Selección Argentina en el Mundial Sub-20. De esa manera se convirtió en el primer futbolista nacido en Santa Cruz en representar a la Albiceleste en una Copa del Mundo juvenil.

Ahora, Avilés afronta un nuevo desafío en su carrera. Se incorporó a O'Higgins para reforzar la defensa de cara al segundo semestre y con el objetivo de pelear por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Su primera gran prueba será nada menos que en la Bombonera, donde intentará liderar la última línea del conjunto chileno y frenar el poder ofensivo de Boca en una serie que promete ser una de las más atractivas de la fase de playoffs.

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