Jugó con Lionel Messi en Inter Miami y ahora buscará eliminar a Boca de la Copa Sudamericana

Boca tendrá este jueves un rival con una historia particular en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Entre los refuerzos de O'Higgins aparece Tomás Avilés, un joven defensor central que llega con un recorrido poco habitual para su edad: compartió plantel con Lionel Messi en Inter Miami y ahora intentará convertirse en uno de los grandes obstáculos para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.