“El dolor es muy grande”: la emotiva carta de despedida de Lionel Messi tras la final del Mundial
El capitán de la Selección Argentina rompió el silencio en sus redes sociales luego de la caída ante España. Con una foto luciendo la medalla de plata, el astro rosarino de 39 años expresó su tristeza, valoró el esfuerzo del grupo, agradeció el aliento de los hinchas y felicitó al nuevo campeón.
Resumen para apurados
- Lionel Messi publicó una emotiva carta en redes tras perder la final del Mundial 2026 ante España, donde expresó su dolor por el subcampeonato y agradeció el apoyo de los hinchas.
- A sus 39 años, el capitán valoró el esfuerzo de la Selección por llegar a dos finales consecutivas tras Qatar 2022, luego de caer ante el seleccionado español en el suplementario.
- Este mensaje marca el cierre definitivo de la histórica trayectoria de Messi en los mundiales, tras competir en tres finales a lo largo de dos décadas con la camiseta albiceleste.
Tras varias horas de silencio, Lionel Messi reapareció en escena a través de sus redes sociales. El capitán de la selección argentina compartió una publicación cargada de sinceridad y emoción para procesar el subcampeonato en el Mundial 2026, luciendo en la imagen de portada la medalla de plata colgada al cuello y la mirada fija en el horizonte.
Un balance con el corazón en la mano
El crack rosarino comenzó su texto sin rodeos, reconociendo el impacto anímico que significó tropezar en el último escalón del certamen internacional cuando el bicampeonato estaba a solo un paso.
“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el capitán de 39 años.
Sin embargo, el tono de la publicación viró rápidamente hacia el orgullo por el recorrido realizado a lo largo del torneo, donde la "Albiceleste" debió sobreponerse a cruces complejos para volver a meterse en el partido definitorio.
En ese sentido, Messi remarcó la entrega del equipo para revertir marcadores adversos que quedarán en la memoria colectiva, al tiempo que destacó la importancia de haber alcanzado dos finales del mundo consecutivas tras la gloria obtenida en Qatar 2022.
“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y con el apoyo de un país entero”, expresó el astro.
El agradecimiento a la gente y el gesto con España
El mensaje del capitán también dedicó un párrafo especial al masivo acompañamiento popular durante toda la competencia. Los hinchas argentinos coparon cada una de las sedes norteamericanas con banderazos multitudinarios, algo que el rosarino volvió a poner en valor al destacar la unión nacional que genera el fútbol.
“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, profundizó en su carta.
Fiel a su estilo de hidalguía deportiva, Messi cerró su mensaje dedicándole unas palabras al seleccionado ibérico, que se quedó con la Copa del Mundo en el tiempo suplementario:
“También quiero felicitar a España por el campeonato”, concluyó el capitán.
El punto final para una trayectoria épica
Con estas palabras, Lionel Messi le puso el broche de oro a su historia en los mundiales. A sus 39 años, el genio cierra un camino de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional en el máximo torneo del fútbol mundial, habiendo disputado tres finales: el subcampeonato en Brasil 2014, la gloria eterna alcanzada en Qatar 2022 y esta última batalla en 2026.