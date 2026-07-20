“El dolor es muy grande”: la emotiva carta de despedida de Lionel Messi tras la final del Mundial

Tras varias horas de silencio, Lionel Messi reapareció en escena a través de sus redes sociales. El capitán de la selección argentina compartió una publicación cargada de sinceridad y emoción para procesar el subcampeonato en el Mundial 2026, luciendo en la imagen de portada la medalla de plata colgada al cuello y la mirada fija en el horizonte.