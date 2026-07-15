SociedadActualidad

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 16 de julio

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

AGRADABLE. El jueves volverá a estar soleado, con una máxima que alcanzaría los 28 °C.
AGRADABLE. El jueves volverá a estar soleado, con una máxima que alcanzaría los 28 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 16 de julio una jornada con condiciones estables y sin probabilidades de lluvias en Tucumán.

Tras un amanecer fresco, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 28°C, mientras que la mínima será de 12°C.

Pronóstico del clima para Tucumán

Durante la madrugada el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la mañana se prevé la presencia de neblina. Con el correr de las horas, el tiempo mejorará y la tarde se presentará algo nublada, condiciones que se mantendrán también durante la noche.

En cuanto al viento, soplará desde el sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche rotará al noroeste, incrementando su intensidad hasta 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico indica además 0% de probabilidad de precipitaciones para toda la jornada, por lo que el jueves se perfila como un día ideal para realizar actividades al aire libre, aunque con una marcada amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 14 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 14 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 13 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 13 de julio

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Lo más popular
Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros
1

Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
2

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección
3

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización
4

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
5

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Ranking notas premium
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
2

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
3

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus
4

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Argentina y México: duele la enemistad que crece
5

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Más Noticias
Argentina vs. Inglaterra: la razón por la que miles de escoceses apoyarán a la Selección en la semifinal

Argentina vs. Inglaterra: la razón por la que miles de escoceses apoyarán a la Selección en la semifinal

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

El frente cálido eleva la temperatura en Tucumán: se esperan 28°C y alerta por viento Zonda en los Valles

El frente cálido eleva la temperatura en Tucumán: se esperan 28°C y alerta por viento Zonda en los Valles

Murió Catalina Giraldo: la última entrevista de la colombiana que logró la eutanasia por un trastorno de salud mental

Murió Catalina Giraldo: la última entrevista de la colombiana que logró la eutanasia por un trastorno de salud mental

Se acerca El Niño y cambiará el tiempo en Argentina: cuándo llegarán las tormentas más intensas y qué zonas serán afectadas

Se acerca El Niño y cambiará el tiempo en Argentina: cuándo llegarán las tormentas más intensas y qué zonas serán afectadas

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Comentarios