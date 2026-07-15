Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 16 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 16 de julio una jornada con condiciones estables y sin probabilidades de lluvias en Tucumán.
Tras un amanecer fresco, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 28°C, mientras que la mínima será de 12°C.
Pronóstico del clima para Tucumán
Durante la madrugada el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la mañana se prevé la presencia de neblina. Con el correr de las horas, el tiempo mejorará y la tarde se presentará algo nublada, condiciones que se mantendrán también durante la noche.
En cuanto al viento, soplará desde el sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche rotará al noroeste, incrementando su intensidad hasta 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
El pronóstico indica además 0% de probabilidad de precipitaciones para toda la jornada, por lo que el jueves se perfila como un día ideal para realizar actividades al aire libre, aunque con una marcada amplitud térmica entre la mañana y la tarde.