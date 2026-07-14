Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes una alerta amarilla para cuatro provincias argentinas por viento zonda, frío extremo, lluvias y nevadas que podrían afectar la salud y las actividades.
- Tras una jornada de clima variado, Misiones registrará frío extremo, mientras que Mendoza sufrirá viento zonda y la Patagonia enfrentará lluvias y nevadas intensas acumuladas.
- Ante estos fenómenos, el SMN recomendó planes de contingencia para mitigar daños materiales, evitar accidentes viales y proteger la salud de los grupos de riesgo locales.
Luego de una jornada de múltiples fenómenos climáticos, el Servicio Meteorológico Nacional proporcionó un pronóstico más acotado para este martes en el que cuatro provincias se encontrarán bajo alerta amarilla debido a la intensidad de lluvias, viento zonda y temperaturas extremas que se instalarán hoy en diferentes momentos de la jornada, eventos que pueden causar daños e interrumpir de forma momentánea las actividades habituales, así como causar problemas en la salud.
Terminada la ola polar y el rigor térmico, el SMN anunció que solo habrá una provincia que sufrirá de las marcas térmicas extremas este martes. Mientras que las alertas por fenómenos meteorológicos extremos se concentran en la región de Cuyo y parte de la Patagonia de nuestro país. Ante las alertas vigentes, la entidad advierte contar con un plan de contingencia y seguir las recomendaciones.
El mapa del frío extremo en el norte
La provincia que sufrirá las temperaturas extremas es el extremo norte de Misiones, donde la región de Eldorado, Iguazú, el norte de Guaraní, San Pedro y las zonas altas y bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo experimentarán temperaturas mínimas que representan efectos leves a moderados en la salud, pudiendo ser peligrosas principalmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.
Respecto a las alertas por fenómenos climáticos, estas comprenden el sur de Mendoza, Neuquén y una pequeña porción de la parte occidental de Chubut, siendo las áreas cordilleranas las más afectadas. En Cuyo, el viento zonda afectará a la zona baja de Malargüe durante la mañana de hoy, entre las 6 y las 12 horas. De acuerdo con el SMN, el área podrá ser afectada por esta corriente a velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este impacto de la naturaleza puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
Temporal de lluvia y nieve en la Patagonia
En Neuquén, las lluvias y las nevadas abarcarán la mayor parte de la Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, así como en la zona de Los Lagos donde los fenómenos nivel amarillo se presentarán durante la noche. Las precipitaciones en forma de lluvia serán persistentes con valores de agua caída acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas de mayor elevación no se descarta la probabilidad de caída de nieve o lluvia y nieve mezclada.
Este pronóstico se repite en la provincia de Río Negro, puntualmente en Bariloche y la zona cordillerana de Pilcaniyeu y Ñorquincó, donde las lluvias se esperan por la tarde noche y podrán alcanzar valores similares que en la región sur de Neuquén.
Acumulación de nieve y prevención
La nieve tendrá variada intensidad en estas zonas del sur. Según el SMN, se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación en la provincia de Neuquén.
Ante la intensa actividad climática, el SMN proporciona algunas recomendaciones.
Guía de recomendaciones del SMN
Alerta por lluvias (Amarillo):
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Evitá actividades al aire libre.
- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Evitá salir al momento del fenómeno.
- Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.
- Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Conducí con precaución.
- Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
- No enciendas fuego.
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.