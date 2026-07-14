Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Respecto a las alertas por fenómenos climáticos, estas comprenden el sur de Mendoza, Neuquén y una pequeña porción de la parte occidental de Chubut, siendo las áreas cordilleranas las más afectadas. En Cuyo, el viento zonda afectará a la zona baja de Malargüe durante la mañana de hoy, entre las 6 y las 12 horas. De acuerdo con el SMN, el área podrá ser afectada por esta corriente a velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este impacto de la naturaleza puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.